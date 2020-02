Meer dan 600 mijnwerkers richting Brussel: “Pensioenregeling loopt helemaal verkeerd” MMM

17 februari 2020

10u16 8 Genk In Heusden-Zolder en Hasselt zijn vanmorgen meer dan 600 mijnwerkers samengekomen om richting Brussel te trekken. Daar gaan ze manifesteren voor hun pensioen dat al jaren foutief wordt uitbetaald, klinkt het. Een kleine delegatie heeft een afspraak bij de eerste minister.

De organisatie is in handen van de Vriendenkring Kempische Steenkoolmijnen. De gewezen mijnwerkers willen dat hun pensioenregeling wordt herzien, want dat zou momenteel berekend worden op 25/30ste in plaats van op 30/30ste, zoals de wet voorschrijft. De Federale Pensioendienst zou voor eind februari met uitsluitsel komen, maar dat willen de mijnwerkers niet meer afwachten.

De premier ontvangt een kleine delegatie in de Wetstraat 16. De andere ondergrondse mijnwerkers worden in die tijd toegesproken en voorzien van alle info.

Ook het P.S. bestuur ontvangt een groep om 14.15 uur. Aanwezig zijn opvallend veel PVDA’ers zoals Kim De Witte en Gaby Colebunders.

Ook de eerder geplande manifestatie op 2 maart blijft op de agenda staan.