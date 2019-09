Meer dan 140 affiches in Genkse horeca moet ‘t Hikske redden Lien Vande Kerkhof

23 september 2019

19u20 0 Genk Meer dan 140 affiches met de slogan “’t Hikske moet blijven bestaan”, verspreid over tientallen Genkse horecazaken, moeten burgemeester Wim Dries volgende week maandag over de streep trekken. Hij moet wederom beslissen over het lot van het populaire volkscafé.

Eind juli legde Burgemeester Wim Dries café ’t Hikske enkele strikte maatregelen op voor een proefperiode van 1 augustus tot en met 30 september. Het café kwam in opspraak na een aantal klachten in verband met geluidsoverlast. Naast strikte sluitingsuren op donderdag én in het weekend, moesten de uitbaters permanente geluidsmetingen uit te voeren. Verder mocht er na 22 uur geen drank meer geserveerd worden op het terras en moesten deuren en ramen gesloten blijven.

Alle generaties

Vaste stamgast Mauro Fumarola startte een heuse campagne op om zijn favoriete Genkse café te redden. “Via Facebook ontvingen we een arsenaal aan warme reacties”, zegt Fumarola. “Maar ook voor deze postercampagne is er veel animo. We zullen de affiches nog de hele week lang verspreiden in zoveel mogelijk Genkse horecazaken. De eventuele sluiting kwam als een mokerslag voor de fanatische café-uitbaters van dit monument. Ik ben er dan ook zeker van dat de voorwaarden van burgemeester Wim Dries streng zijn nageleefd. We hopen dan ook op een positief verdict. Hier zitten twintiger, maar ook veertigers en zelfs 70-plussers. Sommige mensen komen hier al haast hun hele volwassen leven lang. Iedereen is hier welkom. Voor veel mensen van bepaalde generaties is dit trouwens de enige plek waar ze nog deftig een frisse pint kunnen drinken.”