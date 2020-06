Medeverdachte van foltermoord vrij onder voorwaarden Marco Mariotti

21 juni 2020

16u35 0 Genk Eén van de belangrijke medeverdachten in de foltermoord op Genkenaar Hilal Makhout is vrij onder voorwaarden. Sinds anderhalf jaar belandden al negen personen achter de tralies waaronder een deel van hen actief betrokken waren bij de moord. Eén van die ‘actieve leden’ gelinkt aan de ontvoering is nu vrij onder voorwaarden.

Slachtoffer Hilal Makhtout werd op 9 maart 2019 ontvoerd door meerdere gemaskerde mannen bij zijn thuis in Nieuwe Kempen. Getuigen spraken toen al over acht daders. Een kroongetuige - een vriend van Makhtout - zag hoe het slachtoffer geslagen en bedreigd werd met een vuurwapen. Een aantal gangsters brachten Makhtout over naar het Waalse Forzée, waar hij uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweek. Hij bleek gefolterd, onder andere met een gasbrander.

Doorheen de maanden werden maar liefst negen personen aangehouden. Allen tussen de 18 en de 28 jaar. Een klein deel zou passief hebben deelgenomen aan de feiten, het merendeel actief. Van die actieve leden, wordt nu een 23-jarige Genkenaar vrijgelaten onder voorwaarden. Dat besliste de raadkamer afgelopen vrijdag.

“Mijn cliënt is inderdaad vrijgelaten onder voorwaarden", bevestigt zijn advocate Lynn Clerinx. “Ik ben blij dat de raadkamer mijn argumenten heeft gevolgd. Mijn cliënt zal zich uiteraard nog steeds ter beschikking houden en blijven meewerken met het onderzoek.” Een vaste verblijfplaats en werk hebben behoort tot de voorwaarden van de twintiger die zijn aandeel bij de feiten heeft bekend. De man zou betrokken zijn bij de vrijheidsberoving, maar niet bij de moord in Forzée zelf.