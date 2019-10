Maxim en Iris dragen voor één dag de Genkse sjerp Lien Vande Kerkhof

17 oktober 2019

19u46 2 Genk Maxim Brackez (17) en Iris Vermeire (17) zijn twee van de ongeveer vijftienduizend Vlaamse en Brusselse jongeren die de schoolbanken voor één dag links lieten liggen. De leerlingen van respectievelijk het Onze-Lieve-Vrouwlyceum en Don Bosco in Genk namen voor één dag alle Genkenaren onder hun vleugels en kaapten de sjerp van Wim Dries. Spijbelwaardig!

“Wat mij vandaag vooral opviel? Het werktempo”, stelt Iris met klem. “De burgemeester nam amper pauze en bleef toch altijd geconcentreerd. Hij weet goed waar hij mee bezig is." Hoelang de gemiddelde dag van de burgervader der Genkenaren dan gemiddeld duurt? “Aan 14 uur kom ik gemakkelijk", lacht Wim Dries. Het is al de tiende keer dat hij jongeren mee op sleeptouw neemt op YOUCA Action Day, tot voor kort bekend onder de naam Zuiddag. “En ik kijk er nog altijd erg naar uit", vervolgt de burgemeester. “Ik geef Genkse jongeren graag een inkijk in mijn job. En als ik hen dan ook nog eens met het politieke virus kan besmetten, is mijn missie helemaal geslaagd.”

Politieke ambities

“Ik was al besmet”, geeft Maxim toe. “In januari stuurde ik al een mail naar de burgemeester met de vraag om hem te mogen vergezellen tijdens YOUCA Action Day. Je kan dus wel stellen dat ik erg geïnteresseerd ben in politiek, hoewel ik nog geen politieke voorkeur heb. Als ik op dit moment burgemeester zou zijn, zou ik het beleid van Wim Dries gelijkaardig willen voortzetten, hij is een goede burgemeester en een voorbeeld voor alle Genkenaren. Of ik in zijn voetsporen wil treden? Misschien, maar eerst ga ik rechten studeren."

In tegenstelling tot Maxim droomt Iris ervan kleuterjuf te worden. “Maar ik ben vorig jaar begonnen met de politiek te volgen omdat er ze op school over spraken. Gemeentepolitiek een keer aan den lijve ondervinden, is een unieke ervaring en ik ben blij dat ik dat vandaag mocht meemaken.”