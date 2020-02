Mannen die zware straffen riskeren voor dood Marino (52): “Wij zijn geen moordenaars, hij is gestorven door stomme omstandigheden” VCT

20 februari 2020

13u36 0 Genk N. (43) uit Genk en R. (31) uit Hasselt riskeren 20 en 18 jaar cel omdat ze Marino Sborzacchi (52) op 19 september 2016 aanreden, ontvoerden en met zwaar geweld beroofden. Nadat ze vaststelden dat het slachtoffer overleden was, begroeven de twee Marino op de Mechelse heide. “Maar het was nooit de bedoeling dat hij zou sterven,” zuchtte hoofdbeklaagde N. voor de strafrechter. “Wij zijn geen moordenaars. Hij is gestorven door stomme omstandigheden en ik was daar toevallig bij.”

De zware straffen waren volgens de aanklager gepast voor ‘het scenario uit een slechte film’, dat voor Marino Sborzacchi met de dood eindigde. N. (43) en R. (31) waren opgejaagd, omdat ze al uren gewacht hadden. Tijdens de ‘helse achtervolging’ die daarna volgde, opende R. het portier van de wagen, waardoor Marino er met zijn scooter tegen knalde. Na de aanrijding incasseerde het slachtoffer zware klappen, werd hij met geweld in de auto gesleurd en gedumpt in ‘t Steegske in Genk, beroofd van de 100 euro die hij op zak had. Nadien keerde N. terug, stelde vast dat Marino overleden was, en begroef hem dan samen met R. op de Mechelse Heide.

Geen moordenaars

De advocaten van de familie van Marino Sborzacchi vroegen om de feiten te herkwalificeren als roofmoord, met een bijhorende verschijning voor het hof van assisen. En dat leidde bij hoofdbeklaagde N. (43) tot wanhoop en tranen in de strafrechtbank. “Wij zijn geen moordenaars, wat moet ik doen om jullie hiervan te overtuigen?”

Wiettentje

Genkenaar N. (43), die al drie jaar in voorhechtenis zit voor de feiten, beweerde zelfs dat hij Marino met geen vinger aanraakte. Hij had het slachtoffer urenlang opgewacht omdat hij voor kompaan D. (45) uit Diepenbeek, die ook tien jaar cel riskeert omdat hij de twee anderen in de richting van Sborzacchi wees, het nieuwe adres van Marino wilde te weten komen. “Want dan mocht ik een wiettentje bij hem opzetten.”

Ik heb Marino nog naar het ziekenhuis willen brengen maar toen bewoog hij met zijn benen en dacht ik dat hij beter was. Hoofdbeklaagde N. v

De aanrijding was volgens N. de schuld van Marino zelf. “Hij heeft ons aangereden met zijn scooter.” N. was daarna vooral bezorgd om zijn autoportier, dat door de aanrijding niet meer dicht ging en reageerde hysterisch. Hij was zich zelfs niet bewust van al het geweld dat kompaan R. (31) ondertussen pleegde. “R. heeft al zijn zenuwen uitgewerkt op die man. Ik heb Marino nog naar het ziekenhuis willen brengen maar toen bewoog hij met zijn benen en dacht ik dat hij beter was.”

Portier gratis herstel

Kompaan R. verklaarde dat ze ook de portefeuille van Marino nog plunderde en daar elk 50 euro aan overhielden. Maar N. ontkent ook de diefstal. “Ik heb daar geen geld van gekregen.” Hij bekende wel dat hij het slachtoffer samen met R. ging begraven op de Mechelse Heide. “Daarna hebben ze mijn portier van de auto nog hersteld. Ik heb er niet voor moeten betalen, omdat die hersteller R. kende.”

Doodsoorzaak niet duidelijk

Geen diefstal, geen intentie om te doden. Volgens Cerulus Loïc, de advocaat van N., moet daarom een straf van vijf jaar, gedeeltelijk met uitstel onder voorwaarden, volstaan. “De man zit nu al drie en half jaar in voorhechtenis en heeft daardoor vorig jaar zelf niet waardig kunnen afscheid nemen van zijn vader. Volgens de raadsman is er bovendien geen duidelijkheid over de doodsoorzaak en kan niet bewezen worden dat zijn cliënt het geweld pleegde. “Dat ze hem begraven hebben op de Mechelse Heide kan wel niet goedgepraat worden.

Wij betwisten geen euro van de schadevergoeding die de familie van het slachtoffer vordert. Sereniteit is hier op zijn plaats Jurgen MIllen, advocaat van beklaagde R.

Sereniteit

Jurgen Millen, de raadsman van R., gaf toe dat de diefstal en het geweld plaatsvonden. Hij betwistte wel dat zijn cliënt de dood veroorzaakt zou hebben van Marino (52). “Dit is een verschrikkelijke zaak en mijn cliënt voelt zich zeer schuldig. Maar hij zegt heel duidelijk, ik ben geen moordenaar.” Een celstraf van zeven jaar moest volgens de raadsman volstaan. “En van de schadevergoeding die de burgerlijke partijen vorderen, betwisten wij geen cent. Sereniteit is hier op zijn plaats.”

Vrijspraak

R. zelf daagde op de laatste zittingsdag niet op voor de strafrechtbank in Tongeren. Derde beklaagde D. (45) uit Diepenbeek wel. Hij vroeg de vrijspraak. “Ik heb hen zeker niet in de richting van Marino gewezen. Ze zeiden mij gewoon dat ze eens met hem wilden spreken. Ik ben voor de feiten zelf uit de auto gestapt omdat ik vreesde voor mijn eigen leven.”

Excuses

Hoofdbeklaagde N. richtte zich tot de familie van het slachtoffer. “Uit de grond van mijn hart wil ik mij bij jullie verontschuldigen. Het is nooit de bedoeling geweest dat Marino zou sterven. Ik ga hier alle dagen kapot aan.”

Vonnis volgt op 19 maart.