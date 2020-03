Man spreekt zoon van kennis aan die drugs dealt en wordt in elkaar geslagen: “Velen zouden de ogen sluiten, maar hij niet” VCT

16 maart 2020

16u24 0 Genk Een oudere man zag op 6 mei 2017 de zoon van een kennis op het terras van frituur Lekkerbek aan de Stalenstraat in Genk een zakje wiet dealen. Hij sprak O. E. (26) hierover aan, en die sloeg de man in elkaar. De twintiger werd veroordeeld tot tien maanden cel.

Het slachtoffer zat op het terras van een frituur toen hij zag hoe Genkenaar O.E. (26) in het openbaar een zakje wiet dealde. “Mijn client is een plichtbewuste burger”, schetste zijn advocaat. “Vele anderen zouden hun ogen hiervoor sluiten, maar hij sprak de jongeman hierover aan.”

Dat nam de dealer hem niet in dank af. Hij sloeg de oudere man in het gezicht, waarna die op de grond viel. Daarna trapte hij de kennis nog op de hand. “Als mijn ouders dit te weten komen, maak ik je kapot,’ dreigde O.E., die onmiddellijk na de aanval wegvluchtte.

Gebroken hand

Het slachtoffer werd met een snijwonde in het gezicht en een gebroken hand overgebracht naar het ziekenhuis en was tijdelijk werkonbekwaam. O.E. beweerde na de aanval dat het slachtoffer hem had aangevallen, maar dat werd tegengesproken door een onafhankelijke getuige die alles zag gebeuren.

Gewapende overval

O.E. werd in juni 2013 al veroordeeld tot vier jaar cel voor een gewapende overval op een tankstation in Genk. Daar werd de kassa meegenomen en een gouden ketting rond de hals van het slachtoffer weggerukt. Later volgde nog een gewapende overval op een nachtwinkel in Opglabbeek. “Beklaagde kan zijn agressie niet beheersen en schuwt geen geweld. De eerder opgelegde cursus ‘slachtoffer in beeld’ heeft hem niet tot inzicht kunnen brengen,” oordeelde de strafrechter.

Naast de celstraf van tien maanden moet O.E. ook een boete van 800 euro betalen en een schadevergoeding van ruim 1.500 euro aan het slachtoffer.