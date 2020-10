Man loopt schedelfractuur op na banale discussie over reclamevlag aan Genkse pizzeria: dader riskeert werkstraf maar vraagt de vrijspraak VCT

13 oktober 2020

14u38 0 Genk Een banale discussie rond een slecht geplaatste reclamevlag van een Genkse pizzeria leidde in de nacht van 20 op 21 januari 2018 tot een gewelddelict met zware gevolgen. De zaakvoerder van de pizzeria gaf de protesterende buurman M.B. een duw, waardoor het slachtoffer ongelukkig ten val kwam. De man liep een schedelfactuur op en was twee jaar werkonbekwaam. De zaakvoerder riskeert een werkstraf van 150 uur, maar vraagt de vrijspraak.

In de nacht van 20 op 21 januari 2018 vond de politie slachtoffer M.B bloedend op het voetpad voor een Genkse pizzeria. De man werd met een schedelfractuur en een hersenkneuzing overgebracht naar het ziekenhuis. “Er is die avond een discussie ontstaan tussen het slachtoffer en de zaakvoerder van de Genkse pizzeria over een reclamevlag van de zaak die op het voetpad in de weg stond”, beschreef de aanklager de zaak voor de strafrechtbank in Tongeren. “Omstaanders verklaarden dat de zaakvoerder het slachtoffer slagen en een duw gaf, waardoor hij op de grond viel. En dat heeft zeer zware gevolgen gehad, zonder dat dat misschien de bedoeling was.” De zaakvoerder riskeerde de minimumstraf, twee jaar cel, maar de aanklager kon zich akkoord verklaren met een werkstraf van 150 uur.

Geen bewijs

De raadsman van de beklaagde betwistte de slagen, haalde wettelijke zelfverdediging aan en vroeg de vrijspraak. “Er is geen bewijs voorhanden dat het hier gaat om slagen. De tegenpartij stond op het punt om mijn cliënt te slaan. Mijn cliënt heeft mijnheer dan een duwtje gegeven en hij is gevallen. Maar het is duidelijk dat die man instabiel op zijn benen stond omdat hij stomdronken was. Zelfs zijn vriendin heeft verklaard dat hij tien pinten had gedronken. Ook in het doktersverslag wordt gesproken over dronkenschap.”

“Voor mij is er een leven voor en een leven na het voorval. Voordien werkte ik in de bouw maar ik ben van werk veranderd omdat dat minder belastend is voor mij”, besloot slachtoffer M.B. “Ik begrijp niet dat er geweld moest gebruikt worden voor een discussie rond een stomme parasolvoet”, benadrukte zijn raadsman. “Mijn cliënt was twee jaar werkonbekwaam en hij was nadien nog voor 50% arbeidsongeschikt. Ik betreur ook vooral wat er nadien gebeurd is. Want de tegenpartij heeft mijn cliënt alleen en bloedend op de stoep achtergelaten terwijl hij als een dief in de nacht is vertrokken.”

Vonnis volgt op 10 november.