Man die witte kassa’s levert, helpt horeca met ‘sjoemelen’: Fifth Avenue, L’Avenida, Stadscafé en Giuliano hangen Marco Mariotti en Greet Henderix

05 december 2019

11u19 92 Genk Een man uit Zutendaal die witte kassa’s leverde aan horecazaken en winkels, gaf hen tips hoe je met zijn toestellen belastingen en btw kon ontlopen. De politie viel binnen op zestien adressen, onder meer in Genk bij het Stadscafé en Brasserie 360, én in Hasselt bij Fifth Avenue en L’Avenida.

Een kleine aardbeving binnen de Limburgse horecawereld donderdagochtend. Rond 5 uur vielen gerechtelijke agenten binnen op maar liefst zestien adressen in Genk, Hasselt, Maasmechelen, Zutendaal en Lommel. De speurders zijn al maandenlang bezig met een geheim onderzoek ‘operatie Boks’ in het kader van fiscale- en informaticafraude in de horeca.

Minstens drie uitbaters die meerdere zaken runnen, worden verdacht van hun witte kassa te manipuleren om zo een pak belastingen te omzeilen. De witte kassa werd in 2016 ingevoerd, maar is sinds 2018 op alle plaatsen actief in ons land met als doel zwartwerk aan te pakken, iets dat al decennia bijna ‘gedoogd’ werd in de horeca. “Om te kunnen overleven", klonk het in koor toen de witte kassa werd aangekondigd, want de kostprijs van een ober zou wurgend zijn voor de uitbater.

Fifth Avenue

Laat het nu net de leverancier van de witte kassa zijn die er volgens de speurders toch in slaagde om de witte kassa te omzeilen. De man uit Zutendaal zou zijn klanten gewezen hebben op een ‘foutje’ in het systeem. De politie viel binnen bij zijn zaak aan de Hasseltweg in Genk en namen computers en documenten in beslag.

Volgens het parket zijn een tiental horecazaken voor onbeperkte duur gesloten. Het gaat om de drie vestigingen van Giuliano in Hasselt, Genk en Maasmechelen Village. Nog in Genk gaat het om de zaken van Davy C. waaronder de populaire Brasserie 360 en Stadscafé. In Hasselt ligt het zwaartepunt dan weer aan de site van de Kinepolis waar Fifth Avenue en L’Avenida – in handen van één dame – de deuren moesten sluiten. “Voor onbeperkte duur, wegens omstandigheden gesloten", hangt er op een officieel document aan de ingang.

Honderdduizenden euro’s

In totaal zijn tien mensen gearresteerd voor verhoor. “Het ‘trucje’ om de aan te geven omzet in de kassa te verlagen, wordt aangeboden door de leverancier van de witte kassa’s zelf", klinkt het bij het parket. In praktijk kon het kassasysteem zo aangepast worden dat niet alles kòn worden doorgegeven. Op die manier had ook het personeel niets in de gaten. Wie de witte kassa wil omzeilen zonder speciale trucjes kan dat énkel bepaalde aankopen simpelweg niét in te geven.

Volgens de speurders werden er in totaal honderdduizenden euro’s aan inkomsten niet aangegeven. “Maar het is moeilijk om daar een concreet bedrag op te plakken. De verhoren zijn volop bezig dus alles in kaart brengen is al te vroeg", klinkt het. De onderzoeksrechter moet nu beslissen hoeveel mensen er effectief zullen worden voorgeleid.

Brasserie 360 in Genk vernieuwde vorige maand nog het volledige interieur en het Stadscafé zou binnenkort volgen. In Hasselt ontstond L’Avenida uit het succes van Fifth Avenue, een vaste waarde aan de Kinepolis.