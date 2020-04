Man die vijf jaar geleden kameraad wurgde met telefoonkabel, overleden in gevangenis Marco Mariotti

24 april 2020

18u25 0 Genk Calogero A., de 62-jarige Genkenaar die geïnterneerd werd nadat hij Savio D’Arnese wurgde met een telefoonkabel, is overleden in Brugge. De man zat er zijn straf uit en leed al een tijd aan kanker. Hij stierf vorige zaterdag.

De feiten in 2015 aan de Dieplaan in Genk-centrum sloegen in als een bom. Een Genkenaar wurgde er zijn eigen kameraad met een koord. “Het ging om een uit de hand gelopen ruzie”, had hij zelf verklaard toen hij zichzelf een dag later ging aangeven bij de politie.

De man had Savio gewurgd en dood achtergelaten. Alle hulp kwam te laat en hij stierf in het appartement aan de Dieplaan. Wat volgde was een lange procedure, waarbij de familie van het slachtoffer een zware, en liefst levenslange, straf eiste voor Calogero A. Maar in praktijk werd de man – met een zwaar drugsverleden – geïnterneerd in Brugge.

Calogero A. leed sinds een tijd aan kanker en verloor vorig weekend de strijd. Hij stierf in Brugge, daar waar hij geïnterneerd zat. Hij laat twee zonen achter. Hij had een zwaar gerechtelijk verleden waarin drugs en geweld jarenlang de rode draad bleken. Zo werd hij al vaker veroordeeld voor drugsfeiten en zwaar geweld.