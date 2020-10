Man (47) grijpt vrouw bij de keel omdat ze “constant remde met haar voertuig”: werkstraf van 60 uur VCT

13u59 0 Genk Een 47-jarige Genkenaar greep op 8 juni 2018 een vrouw door het openstaande raam van haar portier bij de keel omdat haar rijstijl hem niet aanstond. “Zo moet je niet doen tegen mij, ik ben aan het vasten”, klonk zijn boodschap. Hij werd veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur.

Het slachtoffer verklaarde dat ze op 8 juni 2018 op de voet gevolgd werd door O.T. (47) uit Zonhoven. “Hij reed zeer kort tegen haar”, schetste de aanklager. “Plots stak hij haar voorbij en stopte bruusk voor haar. Door het openstaande raam greep hij haar bij de keel en riep: ‘Zo moet je niet doen tegen mij, ik ben aan het vasten’.” Als objectieve bewijselementen werd verwezen naar een onafhankelijke getuigenverklaring en een medisch attest van het slachtoffer.

Toch betwiste O.T. zelf de feiten. “Ik weet nog heel goed wat er gebeurd is. Ze stond constant op de rem. Ik reed voorbij en hoorde een slag. Ik ben gewoon gestopt om te kijken of er schade was aan de auto. Ze bleef schreeuwen. Ik heb dan teruggeroepen om te zeggen dat ze gek is.”

Duurdere rekening

Het voorstel van schuldbemiddeling aanvaardde O.T. niet omdat hij niet akkoord ging met een regeling van 500 euro en een cursus van 17 uur. De strafrechter veroordeelde de veertiger tot een werkstraf van 60 uur en een boete van 800 euro. “De man kon zijn agressie niet onder controle houden en hield geen rekening met de fysieke integriteit van het slachtoffer.”