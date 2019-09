Makelaar Trossard gaat bijzondere samenwerking aan met Genkse Masita Soccer Arena Lien Vande Kerkhof

09 september 2019

19u30 0 Genk De makelaar van onder meer Leandro Trossard, Josy Comhair, gaat samenwerken met de Masita Soccer Arena in Genk. “Een goede zaak voor beide partijen," klinkt het bij makelaarskantoor JC Playermanagement. “Er loopt heel wat talent rond in Genk en in Limburg. Dat onze spelers nu ook gebruik kunnen maken van deze prachtige indoor-accommodatie is een win-win-situatie.”

Volgens Comhair betreft het een aparte samenwerking in het voetbal. “Pino Canale en Stefano Ghiro, de eigenaars van de Genkse Masita Soccer Arena zijn voetbalkenners”, klinkt het. “Het is dan ook een groot voordeel dat onze (jonge) spelers voortaan begeleid kunnen worden door het team van Stefano en Pino. en makelaarskantoor moet 24/7 ten dienste zijn van de spelers en dit past perfect in onze voetbalfilosofie waar de speler centraal staat.”

Extra talentenscouts

JC Playermanagement zet momenteel zes talentenscouts in en kan voortaan ook rekenen op het ervaren scoutingswerk van Stefano Ghiro en Pino Canale. Verder zal JC Football TV, het nieuwe online-kanaal van JC Playermanagement ook geregeld bijdrages maken over het leven achter de schermen van de Masita Arena.