Maak kennis met de Genkse Greenpee: urinoir-annex-plantenbak moet wildplassen tegengaan Dirk Selis

25 juni 2020

20u27 0 Genk De omgeving van het Stadsplein in Genk is vanaf deze week uitgerust met een ‘GreenPee’, een publiek toilet voor mannen met een ecologisch tintje. Dit openbaar toilet dat wildplassers een plaatsje moet geven, is namelijk tegelijkertijd ook een ‘slimme’ bloembak die de opgevangen urine gebruikt als grondstof voor biologische meststof voor de plantjes.

Wildplassen is zo één van die kleine vergrijpen waar heel wat mensen zich aan storen. “In 2018 schreven we in totaal 32 GAS-boetes uit rond wildplassen op openbaar domein”, zegt burgemeester Wim Dries (CD&V). “In 2019 waren er dat 52. Het GAS-beleid kan bijdragen tot de oplossing maar zal het probleem niet doen verdwijnen. Uit ervaringen van andere steden met de GreenPee leren we dat je er het probleem effectief mee kan aanpakken.”

“De omgeving van het Stadsplein, en dan zeker de zone tussen de bib en het stadhuis met de muurtjes, is helaas een gekende hotspot voor wildplassen, die wel vaker wordt gesignaleerd bij onze diensten. We hopen dan ook dat we door de introductie van de GreenPee op deze plaats vooruitgang zullen boeken in de aanpak van dat probleem”, vult schepen Alessandro Cucchiara aan.

Waterloos en geurloos

De GreenPee is bedacht door een Nederlands bedrijf, dat dit systeem promoot als een ‘circulair urinoir’, een combinatie tussen een plantenbak en een urinoir. De Greenpee is waterloos en geurloos en hoeft niet te worden aangesloten op het riool. De opgevangen urine wordt verwerkt tot schoon water en een hoogwaardige biologische meststof. De meststof kan weer gebruikt worden voor het gemeentelijk groen. Door de circulaire eigenschappen van de GreenPee draagt het concept bij aan een klimaatvriendelijke omgeving. Door een speciaal ontwikkelde biologische geurblokker geeft de urine geen geur af.

Evenementen

Naast het ecologische heeft de GreenPee nog meer voordelen: zo is het systeem bijvoorbeeld verplaatsbaar en dus tijdens een evenement inzetbaar op andere locaties. Het is ook een vorm van extra publiek sanitair, handig wanneer de zomerse terrassen in het centrum weer volop gebruikt zullen kunnen worden.