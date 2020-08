Ludieke t-shirts zetten coronamaatregelen in de kijker Emily Nees

11 augustus 2020

17u14 0 Genk Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) drukt bezoekers op een speelse manier op het hart dat het belangrijk is om de maatregelen na te leven. Zo dragen de medewerkers binnenkort t-shirts met daarop ludieke opschriften.

Bezoekers sensibiliseren kan ook op een leuke en grappige manier. Daarom komt het ZOG met nieuwe T-shirts op de proppen. Stuk voor stuk bevatten ze ludieke opschriften. “Met ‘Echte superhelden dragen hun masker’, ‘olé, handhygiëne, ik doe mee!’ en ’16 ZOG badges is anderhalve meter’ brengen we de drie basisregels - het dragen van een mondmasker, handhygiëne en afstand houden- op een ludieke manier,” vertelt directrice zorg Ingrid Dreessen.

“Je leest ze wel 100 keer op een dag, maar we moeten er toch steeds op gewezen worden. Door ze met een kwinkslag te brengen, willen we iedereen even doen glimlachen. Humor is dan ook de beste saus, zeker in tijden van nood.”

Anderhalve meter

De tekst ‘16 ZOG badges is anderhalve meter’ komt voort uit een intern rond social distance en handen wassen. Daarin geeft ZOG-clown Bianca enkele voorbeelden om anderhalve meter afstand te houden. “De ZOG keukendoeken, zonnebloemen en deegrollen op een rijtje haalden het niet. We hielden het dan toch maar op de badges”, zegt communicatieverantwoordelijke Tamara Bungeneers.

“Met de verwijzing naar superhelden, zetten we onze medewerkers ook nog eens in de kijker. Het zijn zij die dagelijks in de bres springen.” Eind augustus ontvangen alle medewerkers een ‘Hart voor ZOrG coronapakket’ waarin er onder meer drie T- shirts zitten.