Luca School of Arts in Genk slachtoffer van cyberaanval: alle interne servers losgekoppeld van internet Emily Nees

10 maart 2020

10u15 3 Genk Luca School of Arts in Genk was dit weekend het doelwit van cybercriminelen. De hogeschool greep meteen in en heeft alle servers losgekoppeld van het internet.

Afgelopen weekend was Luca School of Arts het slachtoffer van een cyberaanval. Het is al de tweede school in Genk die dit jaar te maken kreeg met cybercriminaliteit. De hogeschool voor kunstopleidingen, die gevestigd is op C-mine, heeft snel gereageerd en de stekker uit alle interne servers getrokken. “De komende weken en maanden zullen we ze één voor één opnieuw aanzetten”, vertelt woordvoerder Henk Vermeulen. “Dat proces zal zeker wat tijd in beslag nemen. We willen vermijden dat we ze inschakelen als ze besmet zijn. Daarom roepen we er ICT-specialisten bij”, legt hij uit.

Plan trekken

Momenteel blijven alle campussen gewoon draaiende. “De lessen gaan eigenlijk gewoon door. Hier en daar is er wel wat hinder. Zo is het niet mogelijk om materiaal uit te lenen bij de uitleendienst. We bekijken nu hoe we een aantal automatische systemen in tussentijd manueel kunnen gebruiken”, zegt Vermeulen. Hij heeft er alvast een goed oog in. “We leiden studenten op die uiterst ondernemend en creatief moeten zijn. Nu proberen wij het goede voorbeeld te geven door onze plan te trekken.”

De Regional Computer Crime Unit onderzoekt momenteel de zaak.