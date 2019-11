Losing Sight gaat vanavond in première Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

09u11 0 Genk Losing Sight, de documentaire van Genkenaar Jorgo Kokkinidis, gaat vanavond in première in C-mine. De jonge filmmaker vertelt een meeslepend verhaal over vermijdbare blindheid in de Democratische Republiek Congo.

“De trigger voor de film kwam er twee jaar geleden”, vertelt Jorgo. “Door omstandigheden was ik drie dagen lang niet in staat om mijn lenzen aan te doen. Een ramp voor mijn ogen: ik kon geen boeken lezen, films kijken of auto rijden. Als vanzelf sloeg ik aan het piekeren. Wat als ik mijn lenzen nooit meer zou kunnen indoen? Plots vroeg ik me af hoe mensen in ontwikkelingslanden zich behelpen. Al googelend ontdekte ik dat er wereldwijd 36 miljoen vermijdbare blinden zijn. Zo’n 770.000 Congolezen, onder wie 25.000 kinderen, kampen met blindheid omdat ze niet verzorgd kunnen worden. Maar men vermoedt dat het er nog veel meer zijn: bijna een miljoen. De helft daarvan lijdt aan cataract, een ziekte die erg simpel te behandelen is.”

