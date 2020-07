Lockdown, behandelingen, gemis van vriendinnen... én een A-attest: kankerpatiëntje Kiana (12) laat zien wat karakter is!

Genk

“Beste Kiana, we zijn verheugd je te kunnen melden dat je over mag gaan naar het tweede middelbaar.” Een proclamatie zoals er, zelfs in dit ‘coronaschooljaar’, vele geweest zijn. Maar voor Kiana Laureyssens (12) mag er een extra schouderklopje bij. Want nog voor we het een ‘coronaschooljaar’ moesten dopen en leerlingen maanden thuiszaten, mistte zij al heel wat lessen. Omdat ze tegen kanker vocht — en vecht. “Het thuiszitten is hard aangekomen. Maar haar karakter heeft het gewonnen.”