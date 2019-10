Lisa (26) opent allereerste Ruilbar: “Ruil het ene kledingstuk in voor een ander, of drink er iets voor in de plaats” Lien Vande Kerkhof

14 oktober 2019

16u08 0 Genk Lisa uit Heusden-Zolder had een schitterend idee: een zaakje openen waar je oude maar nog goede kleding kunt binnenbrengen in ruil voor nieuwe stuks naar keuze. Mét slow coffee, taart van de natuurbakkerij én vers gemaakte soep. “Ik heb even getwijfeld tussen Hasselt en Genk, maar de keuze was vrij snel gemaakt. Genk is een jonge, frisse stad en verbindt jonge mensen via de Stadsfabriekjes”, legt Lisa uit.

Naast een financieel duwtje in de rug bieden de Stadsfabriekjes ook een forum om de koppen bij elkaar te steken. “We worden goed begeleid en hebben de kans om tips en ervaringen uit te wisselen, een grote troef!" Aanvankelijk wilde Lisa een ruilbar openen in haar eigen gemeente Heusden-Zolder, maar de doelgroep was daar niet omvangrijk genoeg. “In Genk zie ik echter wel kans op slagen. Ik ga de uitdaging voorlopig zes maanden lang aan en zal dan de balans opmaken”, zegt de jonge ondernemer vastbesloten.

Ruilen voor punten

Maar wat is nu precies het concept van de Ruilbar? “Wie zijn kleding binnenbrengt, krijgt niet meteen iets in de plaats, om te voorkomen dat mensen uitsluitend rommel binnenbrengen. We hangen je kledingstuk netjes op in de winkel en zodra het verkocht raakt, krijg je punten (1 punt is 1 euro waard). Met die punten kan je zelf een nieuw kledingstuk kopen of je gebruikt de punten om een koffie te drinken en een gebakje te eten in de Ruilbar. 70 procent gaat naar de eigenaar van het kledingstuk, die ik online contacteer, en dertig procent gaat naar ons. Uiteraard kan je ook gewoon in euro’s betalen.”

Lisa kreeg al uitgebreide complimentjes over haar originele idee. “En er is al veel meer kleding binnengebracht dan in de winkel past”, lacht ze. “Hoe ik op het idee kwam? Volledig zelf verzonnen. Ik koop al sinds mijn achttiende uitsluitend tweedehandskleding maar raakte mijn stuks na een tijdje toch weer beu. In tweedehandswinkels ruilde ik die dan zelf om tegen andere kledingstukken, maar dat verliep vaak best omslachtig. Hoewel ik nu de eerste ruilbar open en alom word bejubeld om mijn originaliteit, hoop ik dat dergelijke concepten binnen enkele jaren schering en inslag zijn.”

Duurzaamheid

De Ruilbar is gehuisvest in een mooi pand in de Molenstraat. “Duurzaamheid is hét uitgangspunt”, zegt Lisa, die sociaal werk en politieke wetenschappen studeerde. “Zo maak ik ook verrukkelijke limonades met een duurzame insteek. Coca cola zal je bij ons niet vinden.”

Ook een groot deel van de meubels en de inrichting kreeg een tweede leven dankzij de Ruilbar. “Zo zijn we oude caféstoelen met verfkwasten te lijf gegaan en hebben we pashokjes gemaakt van oude deuren. Duurzaam leven is de toekomst, maar lang niet de gemakkelijkste weg. Met de Ruilbar wil ik de drempel voor jongeren verlagen.”