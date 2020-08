Limoncello van Bongiorno genomineerd voor ‘Beste Product van het Jaar’ ENL

25 augustus 2020

15u41 0 Genk De limoncello van Bongiorno Pure Italian Taste mag zich binnenkort misschien wel ‘Beste Product van het jaar 2020-2021’ noemen. De drank van de Italiaanse likeurenproducten is één van de drie genomineerden in de categorie ‘Wijn en Likeur’.

De kans zit erin dat een Genkse onderneming binnenkort in de prijzen valt. De ‘Bongiorno Limoncello’ van Bongiorno Pure Italian Taste is namelijk genomineerd voor ‘Beste Product van het jaar 2020-2021’. “We zijn ontzettend trots hier bij Bongiorno. Het is de kroon op het werk”, klinkt het bij de Italiaanse likeurenproducent.

Wie graag een stem uitbrengt, kan dat doen via de website besteproductvanhetjaar.be. Je maakt bovendien zelf kans om een JBL Flip Speaker of een Google Home te winnen, beide ter waarde van 99,99 euro.

De virtuele stemming loopt nog tot 27 augustus. Op 10 september worden de winnaars bekendgemaakt.