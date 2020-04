Limburgse ondernemers schenken chocolade en medische materiaal aan Limburgse ziekenhuizen Emelie Wojcik

17 april 2020

18u08 0 Genk Etienne Wils, superfan van voetbalclub Anderlecht en zaakvoerder van BakeAll, heeft samen met zijn collega’s nv Merout en André Bloemen Limburgse ziekenhuizen gesteund. Met een levering van maar liefst 1.000 chocoladen figuurtjes, 20.000 chirurgische handschoenen en 160 rollen keukenrol steken de Limburgse handelaars in bakkerijgrondstoffen het Genkse ZOL en het Sint-Franciscusziekenhuis van Heusden-Zolder een hart onder de riem.

Het initiatief kwam van Etienne Wils, die voor de gelegenheid de steun van zijn collega’s uit de baksector kreeg. “We zijn allemaal Limburgers met een groot hart voor de mensen uit de zorg die zich deze dagen extra inzetten”, zegt Wils. “Daarom besloten we om zowel chocolade als medisch materiaal te doneren aan twee Limburgse ziekenhuizen.”

“Het zijn immers de mensen in de zorg die afgelopen weekend helemaal geen Pasen hebben kunnen vieren. Met onze donatie willen we ze alsnog een lichtpuntje geven. En of die mensen blij waren! In beide ziekenhuizen kregen we enthousiaste reacties en dat doet ook ons heel veel deugd.”