Limburgers slaan put van 1,6 miljoen euro door gesjoemel met immokantoren en bouwbedrijven VCT

19 november 2019

13u35 0 Genk A.K. (45) uit Genk en J.P.(50) uit Maaseik riskeren als spilfiguren in een grootschalig dossier van faillissementsmisdrijven, witwas en verduistering celstraffen van veertig en twintig maanden. Door gesjoemel met drie Limburgse immobiliënkantoren en twee bouwbedrijven werd er volgens de curator een financiële put geslagen van 1,6 miljoen euro. De aanklager benadrukte dat de twee Limburgers dat samen met dertien andere beklaagden doelbewust deden. “Ze dumpten firma’s op fictieve adressen en maakten zich onvermogend om de schuldeisers zo met lege handen achter te laten.”

Het dossier startte in 2013 na het faillissement van de R.G. Industrievloeren. De zaakvoerder had zijn firma het jaar voordien verkocht aan een bedrijf van J.P. (50) uit Maaseik, waarna op zijn vraag kort nadien al een bewindvoerder werd aangesteld omdat er grote onregelmatigheden werden vastgesteld. “Het faillissement van R.G. Industrievloeren volgde snel en daarna werden de activa en de goederen overgedragen naar een andere firma van J.P.”, beschreef de aanklager de werkwijze. Onderzoek wees uit dat dat tussen 2011 en 2015 herhaaldelijk gebeurde met verschillende andere firma’s.

Ze dumpten de firma’s op fictieve adressen en maakten zich onvermogend terwijl ze hun eigen goederen veilig stelden Openbare aanklager Bruno Coppin

“Ze zetten opeenvolgende, schimmige sterfhuisconstructies op. Ze kochten firma’s op en onttrokken daarna de goederen en gelden uit de firma’s die ze overnamen. Daarna dumpten ze de bedrijven op fictieve adressen en maakten ze zich onvermogend. Zo lieten ze de vele schuldeisers met lege handen achter terwijl ze hun eigen goederen veilig stelden.”

Straffen gevorderd voor 15 beklaagden

Het leverde een lange lijst van tenlasteleggingen op voor de vijftien beklaagden die de aanklager had gedagvaard in het dossier. Van valsheid in geschriften tot verduistering van activa, faillissementsmisdrijven, witwas en bendevorming. Drie immobiliënvennootschappen uit Genk en Dilsen en twee bouwbedrijven uit Genk en Overpelt riskeren daardoor een boete tussen de 1.000 en de 10.000 euro. Voor hoofdbeklaagden A.K. uit Genk en J.P. uit Maaseik vorderde de aanklager naast de celstraffen ook een boete van 1.000 euro en een beroepsverbod van 10 jaar. Acht andere kompanen, waaronder de broer van A.K. en de ex-vrouw van J.P., riskeren tot zes maanden cel. Voor sommigen van hen werd ook een beroepsverbod van vijf jaar gevorderd.

Ik stel in deze 20 pagina’s tellende dagvaarding meerdere foute nummeringen en foute data vast. En bedragen waarbij het telmachine van het openbaar ministerie helemaal is blijven hangen. Zo kan ik geen verdediging voeren Advocaat Jan Swennen

Onduidelijke dagvaarding

Meester Jan Swennen, advocaat van hoofdbeklaagde A.K. uit Genk, haalde daarna hard uit naar de onduidelijke dagvaarding. Volgens de raadsman konden hij en zijn collega’s hun verdediging zelfs niet verderzetten zonder verduidelijking. “Zelfs de nummering in de 20 pagina’s tellende dagvaarding klopt niet. Na 1 komt normaal toch 2? En na 2 komt 3? Hier dus niet. Ook bij de tenlastelegging van de witwas worden sommige bedragen dubbel opgesomd. Ik stel in deze dagvaarding meerdere foute nummeringen en foute data vast. En bedragen waarbij het telmachine van het openbaar ministerie helemaal is blijven hangen. Zolang dit niet rechtgezet wordt, zal mijn verdediging ten gronde helemaal de mist ingaan.”

De aanklager krijgt nu een week de tijd om de dagvaarding aan te passen en te verduidelijken. Daarna zullen de advocaten van de verdediging verder in de zaak pleiten op 3 en 10 december.