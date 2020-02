Limburgers mogen ideeën aanreiken voor betere mobiliteit Emily Nees

24 februari 2020

11u50 0 Genk De Vervoerregio Limburg nodigt op 16 maart al haar partners én alle Limburgers uit in het Thor Park in Genk. Tijdens het participatiemoment kunnen geïnteresseerden voorstellen doen om de mobiliteit in Limburg te verbeteren.

De Vervoerregio Limburg organiseert op 16 maart een participatiemoment. Naast haar partners, zoals De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), mogen Limburgers zelf hun stem laten horen. De bijeenkomst kadert in het decreet basisbereikbaarheid dat Vlaanderen sinds kort opdeelt in vijftien vervoersregio’s, waaronder Limburg. Het is de enige regio waarbij de grenzen samenvallen met die van de provincie en daardoor ook meteen de grootste.

Regionaal mobiliteitsplan

De participatie doelt, naast het opstellen van een openbaar vervoerplan, op het maken van een regionaal mobiliteitsplan voor 2030 en 2050. Dat plan wordt vervolgens vertaald naar toekomstige acties en maatregelen, die onder meer de verkeersveiligheid en het fietsbeleid moeten verbeteren.

Wie zich wil inschrijven, kan terecht op de website limburg.vervoerregio.net.