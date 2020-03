Limburgers halen frisse neus: “Eindelijk kan je ook echt fietsen door het water” Birger Vandael

21 maart 2020

In grote groep buiten komen is momenteel verboden, maar in kleine groepjes van twee mag je in ons land nog steeds gaan wandelen, joggen of fietsen. Veel mensen namen die suggestie ter harte en waren vandaag te vinden in de frisse buitenlucht. Ondanks de koude wind was het ook aan de toeristische trekpleister ‘Fietsen door het Water’ gezellig druk. “Voor één keer kan je er ook eens door fietsen, want anders moet je wandelen omdat iedereen hier foto’s wil nemen”, merkte een oude vrouw terecht op. Met een infobord wordt aan de trekpleister overigens ook gevraagd voldoende afstand van elkaar te houden.