Limburg weer betrokken bij cocaïnehandel van Colombia naar Europa Marco Mariotti

29 mei 2020

16u21 0 Genk Speurders hebben een inval gedaan op tien verschillende adressen van verdachte drugssmokkelaars in het Limburgse en in Antwerpen. Dat gebeurde in Genk, Zonhoven en Houthalen.

De internationaal georganiseerde bende was verantwoordelijk voor de smokkel van meerdere tientallen kilo’s cocaïne naar Europa op schepen die naar de havens van Antwerpen en Rotterdam voeren. In deze havens werden eerder in 2019 en 2020 door politie & douane cocaïnevondsten gedaan, die aan deze bende kunnen worden gelinkt.

Twee huiszoekingen vonden plaats in Zonhoven, twee in Genk, drie in Houthalen-Helchteren en twee in Antwerpen. Vijf verdachten werden gearresteerd en voorgeleid bij de Hasseltse onderzoeksrechter. Vier van hen zijn aangehouden. Een vijfde is vrij onder voorwaarden.

“Mijn cliënt ontkent zijn persoonlijke betrokkenheid bij de in- en uitvoer van cocaïne via de havens van Antwerpen, Rotterdam en Colombia”, zegt advocaat Lynn Clerinx. “Ik heb vandaag uitstel gevraagd en gekregen ter zitting van de Raadkamer om het zeer omvangrijke dossier te kunnen bestuderen om valabele argumenten te pleiten ter zitting.”