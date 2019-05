Limburg krijgt meer jachtgebied MMM

15u34 0 Genk Limburg krijgt er maar liefst 7.000 hectare nieuw jachtgebied bij. Het gebied is vergelijkbaar met 3.483 voetbalvelden. De maatregel moet de everzwijnenpopulatie helpen terugdringen.

933.021 hectare, zoveel grond staat ingekleurd als jachtgebied in Vlaanderen. Ten opzichte van 2017 betekent dat een daling van drie procent, ofwel 26.379 hectare.

Bijna de helft van de uitkleuringen die Hubertus Vereniging Vlaanderen binnenkreeg, ging om huizen en tuintjes, waar een jager sowieso al niet komt om veiligheidsredenen. Dus de facto valt het verlies nog mee.

De provincie Limburg ziet een globale stijging van 1,3 procent aan extra jachtgebied, bijna 7.000 hectare, zo'n 3.483 voetbalvelden. “Waar wild, zoals de everzwijn, voor problemen zorgt, beseft iedereen het belang van bejaging”, zegt Van den Bosch. “De stijging komt enerzijds door burgers die hun huis inkleuren in geval ingrijpen noodzakelijk blijkt, anderzijds door het toelaten van jacht in natuurgebieden, waar de wilde varkens zich ophouden. Een efficiënte aanpak vraagt om een gebiedsdekkende aanpak. Dat begint iedereen in het buitengebied te begrijpen.”