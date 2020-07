Limburg experimenteert met uitschuifbare caravan: “Ideaal voor achter de fiets... hopen we” Marco Mariotti

03 juli 2020

17u51 30 Genk Goed nieuws voor de fietsende avonturiers onder ons. In Limburg zal er deze zomer een ‘Bike Nomad Camper’ rondkarren. Het is een experiment van het Nationaal Park Hoge Kempen dat fietsen én kamperen met caravan wil combineren. “Een Belgische primeur, en waar anders dan op de Limburgse fietswegen”, zegt coördinator Johan Van Den Bosch.



Bike Nomad Camper. Een bijzonder naam voor een bijzondere uitvinding. Heel nieuw is de fietscaravan niet, maar in België spreken we van een primeur. “De Bike Nomad Camper komt vanuit Denemarken, waar ze die al langer gebruiken", zegt Van Den Bosch. “Een uitschuifbare caravan van nog geen meter breed. Ideaal voor fietstoeristen die gehecht zijn aan vrijheid, maar geen gedoe willen met tenten. Dit is compact, je krijgt er je bagage in en een matras met lattenbodem is aan boord."

Lepeltjeshouding

Over het comfort valt te discussiëren. Avonturiers hebben geen nood aan een kingsize bed, maar in dit geval zal het wellicht de lepeltjeshouding worden. “De camper weegt zo’n 40 kilo, bestaat uit zeer licht materiaal en kan tegen een stootje. In combinatie met een elektrische fiets is het bijzonder praktisch.”

De camper kan nog niet gehuurd worden. De bedoeling is dat de fietsers in Limburg het ding geregeld zullen zien passeren en eraan gewend geraken. “We laten een aantal koppels proefdraaien. Als blijkt dat er bevindingen zijn, regelen we nog aanpassingen. Het is een prototype, maar we geloven er wel in.”

Meer info via www.nationaalpark.be.