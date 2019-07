Lien ontwerpt menukaarten voor Genkse horeca: “Een simpel papiertje volstaat écht niet meer” Lien Vande Kerkhof

04 juli 2019

20u10 1 Genk Gaat u één dezer tafelen in Genk? Dan is de kans reëel dat u het werk van grafisch ontwerpster Lien Guldolf (28) in handen krijgt. Zij zette reeds het menu van ‘t Stadscafé stijlvol op de kaart, en deed nu hetzelfde in Brasserie 360. “Een frisse kaart is een belangrijk onderdeel van goede ‘branding’”, klinkt het. “En dan volstaat een simpel papiertje niet.”

In ‘t Stadscafé kan je sinds vorige maand de menukaarten van Studio Krol bewonderen, de eenmanszaak van Lien Guldolf. En die ‘krol’ staat niet alleen voor haar weelderige haardos. “In het Opglabbeekse dialect zeggen wij ‘krouwelen’ wanneer we ‘krabbelen’ of ‘tekenen’ bedoelen”, legt ze uit.

Aanvankelijk ‘krouwelde’ Lien ook bij wijze van hobby. Zo ontwierp ze affiches voor chirofuiven, of voor de voorstellingen van toneelverenigingen. Maar met Studio Krol legde ze zich ook toe op geboortekaartjes, huwelijksuitnodigingen en bedrijfslogo’s. En op vraag werkt ze ook hele huisstijlen uit. “Zo heb ik in Brasserie 360 niet alleen de menukaart onder handen genomen. Ook de bestekpochettes en onderleggers zullen er nog aan geloven. En los hiervan ga ik ook de menukaarten van Brasserie De Wennel en Grillroom De Molen in een fris jasje steken.”

Blijft de vraag: hoeveel creativiteit kan je in godsnaam kwijt in een menukaart? “Behoorlijk wat, hoor”, verzekert Lien. “Ik maak ook altijd drie ontwerpen, kwestie van de opdrachtgever de richting te laten bepalen. Maar daarna heb ik carte blanche, al hou ik uiteraard rekening met het concept of het merk — de klant is koning. Het design van De Molen zal bijvoorbeeld een stuk chiquer ogen, want eigenlijk kan je die zaak geen brasserie meer noemen.”

Blijft nog die andere vraag: is de look van een menukaart dan echt zo belangrijk? Volgens Lien alvast wel. “Eetcafés geraken maar moeilijk af van hun oubollige look”, klinkt het. “Het kriebelt dan ook om enkele iconische zaken onder handen te nemen. Ik heb er zelfs al eentje op het oog in Hasselt die wat meer pit kan gebruiken. In Genk, waar ik nu woon, krijg al aardig voet aan de grond. Maar ook in Opglabbeek, waar ik opgroeide, kennen ze mij nog. Ik hoop dus dat ook daar restaurantjes zullen volgen. Er is sowieso in heel Limburg wel wat werk aan de winkel om de horeca wat frisser te krijgen.”

De eerste reacties zijn alvast veelbelovend. “Klanten sturen me foto’s door van de menukaart wanneer ze een terrasje doen, en de toon is altijd enthousiast. Dat is ook meteen leuk voor mij: zo’n menukaarten maken je werk zichtbaar en daar doe je het toch voor.”

Blijft nog één laatste vraag: hoe komt de Genkse horeca bij Lien terecht? Tenslotte is er aan concurrentie geen gebrek in het wereldje van de grafisch ontwerpers. “Je moet wat geluk hebben”, bekent Lien. “Zo heb ik via een goede kennis een voet tussen de deur gekregen in ‘t Stadscafé. Maar de rest mag je toch aan doorzettingsvermogen en kunde toeschrijven. Ik heb vijftien jaar lang tekenles gevolgd en liep als kind voortdurend rond met kleurpotloden en verfkwasten, en dat levert nu op. Of ik ook al voorbij de horeca droom? Waarom niet de ‘look en feel’ van een groot festival ontwerpen? Laat Pukkelpop maar komen!”