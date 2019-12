Lichtinstallatie van Genkse Painting with Light beschadigd door storm Lien Vande Kerkhof

10 december 2019

18u19 0 Genk De gloednieuwe lichtinstallatie van het Genkse bureau Painting with Light geraakte in de nacht van maandag op dinsdag erg beschadigd. Het lichtconcept stond tentoon in het lachparcours Wintergloed in Brugge.

Door hevige rukwinden waren er verschillende schadegevallen in Brugge. Maar vooral de lichtinstallatie langs het lichtparcours van Wintergloed moest het ontgelden. In de fontein in het Koning Albert 1-park werd het werk volledig vernieuwd door rukwinden. De installatie was nochtans gekeurd en zou bestand moeten zijn tegen de hevige rukwinden.