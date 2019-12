Leverancier witte kassa aangehouden, horeca-uitbaters weer vrij na verhoor MMM/BVDH

06 december 2019

12u18 10 Genk De man die witte kassa’s leverde aan enkele tophorecazaken in onze provincie en ze leerde sjoemelen, is aangehouden.

Nog personen moeten worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Donderdagavond zijn een aantal personen vrijgelaten onder voorwaarden waaronder alle uitbaters. In de loop van de dag zal meer duidelijk worden.

Spilfiguur blijkt R.A. uit Zutendaal, zaakvoerder van Kassa & Co die tal van horecazaken in de provincie van het kassasysteem voorziet. Nochtans zijn niet al zijn klanten betrokken in het verhaal.

Uitbater van Fifth Avenue is ook vrij na verhoor. “Mijn cliënt is donderdag inderdaad meegenomen voor verhoor", bevestigt advocaat Tom Van Overbeke. “Hij verleende zijn medewerking en zal dat blijven doen., HIj werd niet aangehouden en stelt alles in het werk om zo snel mogelijk terug open te gaan.”

Zo krijgt ook Giuliano zo snel als mogelijk nieuwe kassa geïnstalleerd om ook weer snel open te gaan.