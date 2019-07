Legendarische ploegopstelling op het

Thomas Buffel Charity Legend Game LXB

11 juli 2019

12u00 1 Genk Op het eerste fanweekend van KRC Genk wordt halsreikend uitgekeken naar het Thomas Buffel Charity Legend Game dat zaterdag 20 juli plaatsvindt in de Luminus Arena, het stadion van Racing.

Erekapitein Thomas Buffel, die met 388 wedstrijden voor KRC de absolute recordhouder is bij de club, is erin geslaagd om een resem (oud-)spelers met naam en faam bij elkaar te krijgen voor het Legend Game: László Köteles, Geert De Vlieger, Bennard Kumordzi, Ngcongca Anele, Eric Matoukou, Olivier Deschacht, Koen Daerden, Paul Bosvelt, Tom Soetaers, Pierre van Hooijdonk, Emile en Mbo Mpenza, Gilles De Bilde, Luc Nilis en natuurlijk Thomas Buffel. En op de trainersbanken zitten Mario Been, Alex McLeish, Aimé Anthuenis en Pierre Denier.

Bovendien worden alle shirts van de legends gesigneerd en per opbod verkocht. De opbrengst gaat naar de community werking van KRC Genk. Bieden op de shirts kan nu al en doe je via www.krcgenk.be/legends. Meer info over het fanweekend en de Thomas Buffel Charity Legend Game op www.krcgenk.be.