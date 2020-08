Leesplein krijgt blikvanger: touw van 12 meter doet dienst als sociaal kunstwerk Emily Nees

03 augustus 2020

16u15 1 Genk Midden juli kreeg de lege plek aan de stadsbibliotheek een nieuwe invulling. Zo kunnen kinderen tot en met 12 jaar terecht op het zogenaamde ‘Leesplein’ om een boek te doorbladeren. Naast de hangstoelen en zitzakken, vormt een nieuw kunstwerk de blikvanger. ‘Rope’, een touw van 12 meter lang en 30 centimeter breed moet de mensen letterlijk en figuurlijk met elkaar verbinden.

Het is een kleurrijk gezicht aan de bibliotheek. Naast het terras van horecazaak ‘Krok’ ligt een grasmat, waarop zitzakken en hangmatten staan. Een klein houten huisje doet er dienst als boekenkast en gekleurde vlakjes vullen het geheel aan. De omgeving vormt sinds kort een ‘Leesplein’, waar kinderen tot 12 jaar met hun ouders of begeleiders terechtkunnen om een boek te lezen.

(Lees verder onder de foto)

Speels, maar doordacht

Vandaag wordt het plein nog aangevuld met een kunstwerk naar de hand van Ief Spincemaille. Het is 12 meter lang en 30 centimeter breed. “Ik noem het een sociale sculptuur. Ik onderzoek hoe mijn kunstwerk betekenis krijgt door het te verbinden met een gemeenschap”, vertelt de artiest zelf. “Dat idee sluit helemaal aan bij waar we als Genk voor staan”, vervolgt schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V).

“We zijn voortdurend op zoek naar goede en aantrekkelijk manieren om taal en leescultuur bij onze gezinnen te brengen. Dat doen we hier op een speelse, maar tegelijk doordachte manier. ‘Rope’ is bovendien een verbindend element, zowel letterlijk als figuurlijk. Kinderen kunnen erop plaatsnemen en vinden elkaar zo vanzelf. Het staat symbool voor de verrassende, warme en diverse gemeenschap in onze stad.”

Uiteraard zien de medewerkers van de bib er in deze periode extra op toe dat de nodige afstand wordt bewaard op het ‘Leesplein’.