Leerlingen Genkse school maken filmpje tegen “Seksueel Geweld op Vrouwen” Lien Vande Kerkhof

26 november 2019

06u43 0 Genk 7 vrouwelijke leerlingen van het Technisch Atheneum De Wijzer in Genk lanceerden een filmpje naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Geweld op Vrouwen. De jonge meisjes willen zo de aandacht vestigen op een niet te onderschatten probleem. Dit jaar alleen al werd er in ons land 21 vrouwen vermoord door hun ex-partner.

De leerlingen bootsten voor de gelegenheid fysieke letsels na met professionele make-up. Het was een Spaanse school die hen hiertoe inspireerde. In de video onderstrepen de meisjes enkele choquerende cijfers en feiten. Zo zou 25 procent van de vrouwen die slachtoffer is van geweld geen hulp zoeken. Van de genen die toch een noodkreet uitslaan in een gewelddadige relatie gebeurt dat maar al te vaak pas na twee jaar. Er zijn gemiddeld 35 incidenten nodig voor een slachtoffer overgaat tot aangifte bij de politie.