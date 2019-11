Leegstandsprobleem overspoelt Stadsplein: Wereldhave wilt winkelgevels naar voren halen Lien Vande Kerkhof

22 november 2019

19u16 0 Genk Met de sluiting van de JBC in februari neemt de leegstand op het Stadsplein in Genk schielijk toe. De leemte aan de overkant van de winkelboulevard is haast niet meer te overzien: vier van de acht winkelpanden zijn onbezet. Wereldhave wilt de leegstand bestrijden door de zichtbaarheid van de winkels te verbeteren. Het vastgoedbedrijf kreeg een omgevingsvergunning van Stad Genk om de winkelgevels naar voren te halen door de arcade te dichten en de panden te verruimen.

In juli diende Wereldhave, de vastgoedontwikkelaar die ook eigenaar is van Shopping 1, een omgevingsvergunning in bij de gemeente. Het bedrijf wenste de bestaande winkels uit te breiden en de arcade te dichten. “Wij hebben die aanvraag op 1 oktober goedgekeurd”, zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen. “Genk heeft zich als shoppingstad altijd geprofileerd als een plek waar je ook met slecht weer kunt komen winkelen. Denk maar aan de overdekte hallen in Shopping 1, 2 en 3. Ook het galerijtje op het Stadsplein gaf shoppers de gelegenheid om zonder paraplu van etalage tot etalage te kuieren, al boette de zichtbaarheid van ver daardoor natuurlijk wel in.”

Grotere panden, hogere huurprijzen?

Daarom besluit Wereldhave de winkelgevels nu naar voren te halen. Al is het nog maar de vraag of die verhoogde zichtbaarheid met een prijskaartje gepaard gaat. Want gaat een grotere winkeloppervlakte logischerwijs niet gepaard met hogere huurprijzen? Ook wanneer de werken zouden aanvatten en wat dat voor de huidige winkels River Woods, Familystore, Women Secret en C&A betekent, is niet duidelijk. De vastgoedontwikkelaar zelf was voorlopig niet bereikbaar voor commentaar.

Na Cortefiel, US, Coolcat en Springfield, die allen onder de arcade ‘schuilgingen’, doet in februari dus ook JBC de boeken toe. In september raakte nog bekend dat de Claes Retail Group, de holding boven de Limburgse kledingketen JBC, voor het derde jaar op rij een negatief resultaat boekte. “De beslissing om onze winkel in Genk-centrum na 12 jaar te sluiten is voornamelijk gelinkt aan externe factoren die de hele retailsector momenteel ervaart”, zegt communicatieverantwoordelijke Katrien Vangrunderbeeck. “Daarnaast is het geen geheim dat het Stadsplein in Genk een moeilijkere ligging is. De winkel gaat vanaf 12 december in uitverkoop en sluit 22 februari haar deuren. Bovendien is er op een boogscheut de JBC-winkel van Genk Hasseltweg.”

Stressvrij en plezierig

Claes Retail Group plant dan ook flink te investeren in die laatste vestiging. “We bouwen de winkel op de Hasseltweg om tot ons gloednieuwe Family 2.0 concept, waar de focus ligt op familie, duurzaamheid en op het verbeteren van de winkelervaring van onze klanten en hun kinderen”, vervolgt Vangrunderbeeck. “Winkelen moet voor ouders een stressvrije en voor kinderen vooral een plezierige ervaring zijn. Daarnaast kunnen we blijven inspelen op het lokale karakter omdat we zelf onze collecties in ons hoofdkantoor in Houthalen ontwerpen. In Limburg hebben we op dit moment 12 winkels, en we hebben in deze provincie nog een ander verrassingsconcept in petto, een echte primeur, al mag ik daar voorlopig niet meer over kwijt.”