Lantmeeters-Geyskens verhuist naar uitvaartcentrum Remans Emily Nees

19 augustus 2020

10u56 0 Genk Uitvaartzorg Lantmeeters-Geyskens en Remans slaan de handen in elkaar voor een nauwere samenwerking. Zo kan je Lantmeeters-Geyskens voortaan in het gebouw van Remans vinden. Doel: meer ruimte bieden aan de bezoekers en een afscheid op maat verzorgen.

“Door de samenwerking kunnen onze collega’s van Lantmeeters de nabestaanden nu ook onze infrastructuur en faciliteiten aanbieden”, vertelt Alexandra Mazzarella, funeral manager bij Remans. “Wij hebben een groot funerarium met een aula voor 150 personen, uitgerust met beeld, geluid en verlichting.”

Versneld door corona

Dat de twee uitvaartzorgcentra de handen in elkaar slaan, is echter geen verrassing. “Als partners van uitvaartspecialist DELA werkten we al samen. Door de coronacrisis is de verhuis van Lantmeeters wel versneld. In hun gebouw was het moeilijk om alle maatregelen te respecteren. Daarom hebben we beslist om hun uitvaarten bij ons te laten doorgaan. Ons pand is groter en anders ingedeeld. Naast de grote aula hebben we ook meer groet- en familiekamers en regelruimtes.”

(Lees verder onder de foto)

Daarnaast doen meer en meer mensen beroep op videostreaming tijdens een afscheidsdienst. “De plechtigheid via videostream uitsturen, doen we bij Remans al lang. Mensen die er niet bij kunnen zijn, bijvoorbeeld omdat ze te ver weg wonen of in het ziekenhuis liggen, kunnen zo toch het afscheid live volgen. En met de beelden maken we een mooie herinneringsvideo als de familie dat wenst. Zo gaan we voor een afscheid op maat.”