LABIOMISTA verwelkomt tienduizendste bezoeker Lien Vande Kerkhof

23 juli 2019

19u05 0 Genk LABIOMISTA, het kunstproject van Koen Vanmechelen, verwelkomde na twee weken al zijn 10.000ste bezoeker. Volgens Goele Schoofs, process manager van het kunstproject, zal er in de toekomst misschien zelfs worden samengewerkt met de tienduizendste bezoeker.

Koen Vanmechelen was in de wolken met het bezoek van de Oegandese Martha Wills (30). “Koen nam vandaag uitgebreid de tijd om zijn tienduizendste bezoeker te verwelkomen. Martha werkt voor een ngo die zich inzet voor Afrikaanse weeskinderen. Ze had dan ook heel veel interesse in Koen’s ‘art community’-projecten. We leven in een tijd waarin we heel wat genomen hebben van gemeenschappen, zonder respect terug te geven. Zowel Koen als Martha werpen zich op als pioniers om die balans terug te herstellen. Hun gesprek was zelfs zo inspirerend dat Koen en Martha nu al samen plannen smeden om een kunstproject in Afrika te lanceren.” Martha ging overigens niet met lege handen naar huis: ze nam een rijkelijk gevulde goodiebag in ontvangst met de opdruk ‘global only exist with generosity’. Toepasselijk.