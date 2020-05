LABIOMISTA stoomt zich klaar voor heropening, tweede seizoen staat in teken van verbinding ENL

26 mei 2020

14u14 0 Genk LABIOMISTA doet op 9 juni opnieuw de deuren open voor het grote publiek. Het tweede seizoen gaat omwille van corona twee maanden later dan gepland van start. Het thema: “Verbinding, energie en healing.”

In juli is het exact een jaar geleden dat LABIOMISTA voor het eerst bezoekers mocht ontvangen. Gedurende het eerste seizoen vonden zo’n 40.000 mensen hun weg naar de evoluerende kunstsite, waarvoor kunstenaar Koen Vanmechelen en Stad Genk de handen in elkaar sloegen.

Maar de tweede ronde bleef voorlopig uit door corona. Een periode die Vanmechelens creativiteit nog aanscherpte. “Het was bijna onwezenlijk om te zien hoe de thema’s van mijn werk realiteit werden. De lockdown heeft het uitgebreide Cosmopolitan Culture Park nog een extra dimensie gegeven,” klinkt het positief bij de kunstenaar. “Ons tweede seizoen staat in het teken van verbinding, energie en healing.”

Pasgeboren dromedaris en lama Winter

Waar we ons aan mogen verwachten? Een heleboel nieuwe installaties in het Cosmopolitan Culture Park. Zo staat er op de grasvlakte achter Villa OpUnDi het monumentale ‘Integration’. Verder prijkt er met ‘The Walking Egg’ een sculptuur ter ere van Vanmechelens overleden echtgenote Inge Kindt.

Wie van dieren houdt, blijft eveneens niet op zijn honger zitten. Er valt namelijk een pasgeboren dromedarisje te bezichtigen. Twee zwarte ooievaars en enkele lama’s maken de beestenboel compleet.

LABIOMISTA mag bovendien lama Winter verwelkomen, met instemming van de VIB. Het dier kwam eerder al onder de aandacht, omdat het mogelijk antistoffen tegen Covid-19 bezit. “De natuur draagt enorm veel kennis in zich. Dit project is een mooi voorbeeld hoe kunst, wetenschap, natuur en mensenrechten allemaal in elkaar klikken.”

Bijenhal

Ook aan insecten is er geen gebrek. Zo beschikt LABIOMISTA over een gloednieuwe bijenhal. “ME, BEE en TREE is een verbindingsproject, met de bij die zorgt voor kruisbestuiving. Het is een luchtbrug van zoete verleiding.”

De bijenhal werd gebouwd in samenwerking met jongeren van het Atlas College, naar een ontwerp van de kunstenaar. Het gaat om bijen van imkers uit de buurt die de insecten ook verzorgen. “Koen Vanmechelen en stad Genk delen de ambitie om de omgeving inhoudelijk sterk in te bedden in LABIOMISTA. Door de betrokkenheid van de lokale imkers zal het een sterk verbindingsproject blijven”, laat burgemeester Wim Dries (CD&V) weten. De honing wordt te koop aangeboden in de shop.

Horeca-activiteiten werden, in lijn met de filosofie van LABIOMISTA, verder uitgebouwd in de buurt van de site. Nieuw zijn drie kleurrijke pipowagens die het nabijgelegen buurtpark Nomadland tot een unieke ontmoetingsplek maken. Vanmechelen tekende het concept uit en een actieve vrijwilligersgroep uit de buurt bouwde de wagens. Zodra het is toegelaten, zal de buurtgroep vanuit de wagens eten en drinken kunnen aanbieden aan bezoekers en omwonenden.

Maatregelen

Uiteraard neemt LABIOMISTA de geldende coronamaatregelen in acht. Door de brede wandelpaden vormt social distancing geen probleem. Wel is het verplicht om tickets online te bestellen. In het onthaalgebouw en Villa OpUnDi zal het aantal bezoekers worden gemonitord. De ruimtes en faciliteiten worden voortdurend gedesinfecteerd. Een audiogids, die beschikbaar is in vier talen, geeft de nodige duiding bij Vanmechelens werken.

