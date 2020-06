LABIOMISTA opent opnieuw de deuren en pakt uit met tal van nieuwigheden: “De thema’s van mijn werk werden realiteit” Dirk Selis

15 juni 2020

16u58 2 Genk LABIOMISTA ging op 9 juni weer open voor het grote publiek en pakt uit met tal van nieuwigheden. “De lockdown heeft het uitgebreide Cosmopolitan Culture Park nog een extra dimensie gegeven”, zegt kunstenaar Koen Vanmechelen. “Ons tweede seizoen staat in het teken van verbinding, energie en healing.”

In juli 2019 opende LABIOMISTA de poorten. Het eerste seizoen was een klinkend succes: meer dan 40.000 binnen- en buitenlandse bezoekers stroomden toe. De coronalockdown vertraagde dit jaar de heropening met bijna twee maanden. Een periode die Vanmechelens creativiteit nog aanscherpte. “Het was bijna onwezenlijk om te zien hoe de thema’s van mijn werk realiteit werden”, vertelt kunstenaar Koen Vanmechelen.

Evoluerende natuur

Het Cosmopolitan Culture Park toont dit jaar een aantal nieuwe installaties van Vanmechelen. Op de grasvlakte achter Villa OpUnDi staat het monumentale ‘Integration’. Verder prijkt er met ‘The Walking Egg’ een sculptuur ter ere van Vanmechelens overleden echtgenote, Inge Kindt. Ook de natuur evolueert: een pasgeboren dromedarisje, twee paar zwarte ooievaars en enkele lama’s vergroten de diversiteit van LABIOMISTA. “Erg mooi is dat LABIOMISTA ook lama Winter verwelkomt”, zegt de kunstenaar. Winterse antistoffen tegen corona liggen aan de basis van Xavier Saelens’ onderzoek naar een medicijn dat het virus moet afremmen. “De natuur draagt enorm veel kennis in zich. Dit project is een mooi voorbeeld hoe kunst, wetenschap, natuur en mensenrechten allemaal in elkaar klikken.”

Connectie met de buurt

Tijdens de wandeling door het park komen bezoekers een gloednieuwe bijenhal tegen. “ME, BEE en TREE is een verbindingsproject, met de bij die zorgt voor kruisbestuiving”, gaat Vanmechelen verder. “Een luchtbrug van zoete verleiding.” De bijenhal werd gebouwd in samenwerking met jongeren van het Atlas College, naar een ontwerp van de kunstenaar. Het gaat om bijen van imkers uit de buurt die de insecten ook verzorgen. “Koen Vanmechelen en Stad Genk delen de ambitie om de omgeving inhoudelijk sterk in te bedden in LABIOMISTA. Dit project zal door de betrokkenheid van de lokale imkers een sterk verbindingsproject blijven”, zegt burgemeester Wim Dries. De LABIOMISTA-honing wordt te koop aangeboden in de shop.

Horeca-activiteiten werden, in lijn met de filosofie van LABIOMISTA, verder uitgebouwd in de buurt van de site. Nieuw zijn drie kleurrijke pipowagens die het nabijgelegen buurtpark Nomadland tot een unieke ontmoetingsplek maken. Vanmechelen tekende het concept uit, een actieve vrijwilligersgroep uit de buurt bouwde de wagens. De buurtgroep zal vanuit die wagens, zodra de maatregelen het toelaten, lokale food en drinks kunnen aanbieden aan bezoekers en omwonenden.

Audiogids voor bezoekers

De nodige maatregelen werden getroffen om een veilig bezoek mogelijk te maken. Bezoekers moeten op voorhand hun ticket online aankopen. Het ruime Cosmopolitan Culture Park is dankzij de brede wandelpaden ideaal voor wandelaars. In het onthaalgebouw en Villa OpUnDi wordt het aantal bezoekers gemonitord en de ruimtes en faciliteiten worden voortdurend gedesinfecteerd. De individuele bezoekers kunnen via een audiogids op het volledige terrein in vier talen duiding krijgen bij Vanmechelens filosofie en werken. Bij de start van het volgende schooljaar zullen bovendien drie kunst-educatieve pakketten aangeboden worden voor de laatste graad van het lager onderwijs en de eerste en tweede graad van het secundair onderwijs.