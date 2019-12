LABIOMISTA lanceert oproep: “Denk tijdens nieuwjaarsnacht aan de veiligheid van de dieren!” Lien Vande Kerkhof

23 december 2019

08u33 0 Genk Medewerkers van LABIOMISTA in Zwartberg lanceren een oproep om op nieuwjaarsnacht geen vuurwerk af te steken voor de veiligheid van de dieren. Vuurwerk en de knallen en flitsen die daarmee gepaard gaan zijn immers angstaanjagend voor dieren.

Hoewel LABIOMISTA niet geprofileerd wil worden als dierentuin huisvest het park een zestigtal dieren: kippen, lama’s, alpaca’s, emoes, struisvogels en dromedarissen. Stuk voor stuk dieren die terugkomen in het werk van Koen. De dieren zitten niet opgesloten in kooien, maar lopen in kleine parken in de natuur. Medewerkers van het kunstpark roepen op om onnodig dierenleed te voorkopen en geen vuurwerk af te steken in de omgeving.

Uitzondering

In Genk is het toegestaan om vuurwerk af te steken in de nacht van oud op nieuw, tussen 23 en 2 uur. In Vlaanderen heerst er sinds mei een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerk. Al kunnen gemeenten individueel een uitzondering toestaan. Genk is één van de 23 Limburgse gemeenten die het verbod tijdens de nieuwjaarsnacht enkele uren opheffen.