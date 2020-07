LABIOMISTA is op zoek naar…Mottenvangers Emily Nees

15 juli 2020

16u23 0 Genk Nachtvlinderambassadeur Bart Van Camp slaat de handen in elkaar met LABIOMISTA voor een avond mottenvangen. Op 8 augustus zal men op verschillende plaatsen in en rond Genk lichtvallen plaatsen die de nachtvlinders moeten lokken. “Op die manier willen we het ondergewaardeerde insect in de schijnwerpers zetten.”

“Kunstenaar Koen Vanmechelen werkt vaak rond natuur en zichtbaarheid, en dat laatste is ook het thema van deze campagne”, legt mottenvanger Bart Van Camp uit. “Het heeft niet altijd te maken met wat we letterlijk met ons blote oog kunnen zien, maar wel met wat we vaak willen zien. De meeste mensen kampen met een soort van selectieve appreciatie of blindheid. Daar waar we dagvlinders mooi en nuttig vinden, worden nachtvlinders afgeschreven. Zij zijn nochtans even mooi en nuttig. Bovendien leven er in België maar liefst 2.500 verschillende soorten motten.”

Onwetendheid

“Op 8 augustus willen we dat duister hoekje van onwetendheid oplichten door een reeks lampen te plaatsen in Genk om de nachtvlinders te lokken. Het klinkt misschien metaforisch, maar we proberen zo om de verschillende soorten motten letterlijk in de schijnwerpers te zetten.”

De lichtvallen worden op verschillende locaties in Genk geplaatst. “We starten in LABIOMISTA en vormen via tuinen, balkons en pleintjes een lichtkrans tot aan de deur van het stadhuis. Mensen kunnen zelf hun tuin openstellen als ze hieraan willen deelnemen.”

(Lees verder onder de foto)

“De gevangen nachtvlinders gaan we dan de volgende dag, net voor zonsopgang, determineren en inventariseren. We leggen vast hoeveel insecten we hebben gevangen, om welke soort het gaat en in welke tuin dat was. Vervolgens worden ze weer vrijgelaten. Op een affiche zullen we achteraf nog informatie verzamelen over welke soorten we op welke specifieke locatie hebben gevonden.”

“Voor elke lamp is een mottenvanger verantwoordelijk. Hoe meer specialisten zich aanmelden, hoe groter we het project kunnen uitrollen. Momenteel hebben al tien nachtvlinderonderzoekers zich ingeschreven. Met de hulp van Natuurpunt hopen we nog meer mensen te mobiliseren.”

Genkenaren die graag hun tuin willen opstellen voor het project, mogen een mailtje sturen naar info@labiomista.be. Meer informatie vind je op de website van LABIOMISTA.