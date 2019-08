LABIOMISTA in Genk inspiratie voor nieuwe muzikale ouverture Dirk Selis

14u56 0 Genk Begin juli openden kunstenaar Koen Vanmechelen en stad Genk LABIOMISTA, het evoluerende kunstwerk over de mix van het leven.Dat inspireerde ook musicus Michelino Bisceglia die eerder al voor C-mine en Thor Park een ouverture componeerde in opdracht van stad Genk. Het resultaat werd zaterdag in première opgevoerd in het Cosmopolitan Culture Park van LABIOMISTA in de vorm van een ‘walk-in concert’.

Michelino Bisceglia herinnert zich zijn bezoeken aan de voormalige zoo van Zwartberg nog levendig. Hij woonde er vlakbij en hoorde de olifanten tot in zijn slaapkamer trompetteren. Voor de compositie liet hij zich dan ook inspireren door het verleden van de site, maar meer nog door de huidige invulling: het werk van Koen Vanmechelen als krachtige kruisbestuiving tussen kunst, wetenschap en maatschappij. De wandeling door het Cosmopolitan Culture Park zette hem aan tot de ontwikkeling van een muzikale wandeling. Tijdens het ‘walk-in concert’ passeren de bezoekers langs muzikanten die live en akoestisch de compositie opbouwen. De muzikanten zijn afhankelijk van elkaar en de omgeving. Ze versmelten samen tijdens de apotheose aan LabOvo, het parkpaviljoen. “Als Genks talent zet Michelino Bisceglia onze stad internationaal mee op de kaart, net als onze sites. Als kind van de buurt van LABIOMISTA kan Bisceglia als geen ander de rijke geschiedenis van de site én de hoopvolle toekomst laten samensmelten in deze creatieve muzikale compositie”, vertelt Anniek Nagels, schepen van Talentontwikkeling Samenleven en Cultuur.

Spotify

De ouverture van LABIOMISTA wordt vereeuwigd via een beperkte oplage van 500 CD’s die onder meer verkrijgbaar zullen zijn in de shops van LABIOMSTA en C-mine. De CD wordt ook verdeeld in Frankrijk, Japan en de VS én wordt opgenomen in de cataloog van een exclusief platform van Sony Music voor distributie in China. Daarnaast kan je de ouverture vanaf midden september downloaden via diverse streaming-diensten zoals Spotify en iTunes.