Labiomista, bewakingscamera’s en koranscholen in de gemeenteraad Lien Vande Kerkhof

18 september 2019

12u23 0 Genk Terwijl het gros van de Genkenaren de nederlaag tegen Salzburg incasseerde kwam de gemeenteraad na een korte zomerstop voor het eerst weer samen. (Te lage?) ambities rond Labiomista, de weggehaalde bewakingscamera in de Nieuwe Kuilenweg en de wel dan niet gekende Koranscholen beroerden de gemoederen.

Voor Alessandro Cucchiara (PROgenk) was het zijn eerste gemeenteraad als schepen. Hij stelde een nieuw subsidiedossier over lokaal woonbeleid voor. Nieuwe accenten waren nog meer inzetten op betaalbaar wonen voor jongeren en nieuwe woonvormen, onder andere om op de vergrijzing in te spelen. Geert Reyskens (N-VA) stelde dat zijn partij zich onthield omdat ze vooral binnen het zorgplaatje nog dingen misten.

Ambities Labiomista

“Aanvaarden wij de schenking van twee kunstwerken ter waarde van 35.000 euro van Koen Vanmechelen?” Hoewel heel de gemeenteraad akkoord ging had Jasper Olaerts (N-VA) een voorstel. “De 25.000 bezoekers die we tot heden over de vloer kregen is een bewonderenswaardig aantal. Hopelijk kan ik jullie volgend jaar wederom feliciteren. Hoe gaan we Koen en diens entourage overhalen om te blijven investeren, daar de ‘target’ conform de samenwerkingsovereenkomst gehaald is? Mijn voorstel is een jaarlijks bezoekerstarget op te stellen. Indien dit streefcijfer wordt behaald kan er een deel van deze extra inkomsten naar Koen Vanmechelen of een door hem gekozen goed doel gaan. Op deze manier kunnen de stad en Koen Vanmechelen elkaar wél blijven motiveren om te investeren in de site en voorkom je een scenario waarbij een mogelijke –niet wenselijke- verzuring in de relatie het volledige project ondermijnd.” Burgemeester Wim Dries (CD&V) gaf toe misschien voorzichtig te zijn geweest bij het voorstellen van de doelen. “We hebben vandaag een publiek private samenwerking waarin bepaald staat dat we allemaal, ook Koen, inspanningen blijven leveren. Maar we gaan Koen echter nooit kunnen overtuigen van het feit dat er inkomsten niet rechtstreeks terug naar Labiomista en Zwartberg gaan.”

Vandalisme

Ook het vandalisme in de Nieuwe Kuilenweg stond op de agenda. Zuhal Demir (N-VA) vroeg zich af waarom en wanneer de camera daar is weggehaald. Wim Dries stelde dat ze de camera inderdaad niet hadden mogen weghalen. Dat gebeurde op 15 juli. “Sinds 3 september werd echter een nieuwe camera geplaatst en is er verhoogd toezicht door de politie. Helaas hebben we de dader nog niet kunnen vinden. Ik reken op de politie.”

Koranscholen

Zuhal Demir kaartte het onderwerp Koranscholen aan. “Kent u de aanwezige Koranscholen in de stad en kent u de organisaties of mensen die daarachter zitten?” Wim Dries gaf te kennen dat er geen Koranscholen zijn in Genk, wel verenigingen waarin Koranlessen gegeven worden en waar we als stad en als politie nauw contact mee hebben. Salafisme is absoluut niet wenselijk en we volgen de éne vereniging en individuele Genkenaren die we van salafisme verdenken dan ook nauw op.” Nawal Farih (CD&V) voegde toe op de eerste rij te staan om iedere vorm van extremisme te bestrijden, maar nuance te willen brengen in de krantenartikels die de voorbije weken verschenen. “Te beginnen met de quote van mevrouw Demir ‘er schieten koranscholen als paddenstoelen uit de grond in Genk’. Uit de cijfers die de burgemeester zonet vrijgaf klopt dat dus duidelijk niet."