Laatste finaletickets voor pianist Benjamin Ceyssens en Danceformation Silverstar? BVDH

12 december 2019

15u41 2 Genk In de zesde en laatste studioshow voor de finale van Belgium’s Got Talent worden vrijdagavond de laatste finaletickets uitgedeeld. Twee Limburgse inzendingen hopen dat vrijdag de dertiende hun geluksdag wordt.

Pianist Benjamin Ceyssens (19) uit Genk hoopt weer een stapje dichter te komen bij zijn grote droom: ooit een filmsoundtrack schrijven. Danceformation Silverstar, de Limburgse dansschool gevestigd in Wellen, Borgloon en Diepenbeek, wil dan weer een succesvol vervolg breien aan de angstaanjagende auditie rond horrorfilm ‘The Exorcist’ die ze in de vorige ronde brachten. Vanaf 20.40 uur zie je op VTM wat ze dit keer in petto hebben.

Twaalf finalisten

In de studioshow van vrijdagavond maakt de jury voor de laatste keer bekend wie voor hen naar de finale mag. Het resultaat van de voting van de laatste studioshow wordt op zaterdag 14 december om 12 uur ‘s middags bekendgemaakt op de Facebookpagina van Belgium’s Got Talent. Nadien zijn de 12 talenten bekend die in de grote finale zullen schitteren.