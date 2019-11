La Chapelle in Genk: het vleesrestaurant voor carnivoren met een geweten Lien Vande Kerkhof

07 november 2019

19u31 0 Genk Carnivoren met een knagend geweten kunnen voortaan hun magen spijzen in La Chapelle, naast de kerk van Genk. Op deze krankzinnige en bloederige plek verscheur je je Sticky Smokey Ribs en graangevoerde Argentijnse Black Angus immers pas nadat ze eerst diervriendelijk zijn geconsumeerd. “Tenminste, dat doel willen we stapsgewijs nastreven”, verduidelijkt kersverse uitbater Wesley Valletta.

Wie het pand betreedt, wordt zo overdonderd: de zogenaamde vleeskapel staat boordevol zinnenprikkelende en uitdagende kunstwerken. “Ik choqueer graag”, klapt Wesley uit de biecht terwijl hij naar een hakbijl vol namaakbloed wijst. “Dit is een kunstwerk van Louis Vuitton. De vrouwentoiletten zijn uitgedost met weelderige seksspeeltjes en de zogenaamde schedels en karkassen die je ziet, zijn replica’s. Alles is te koop: ik wil hier een toevoer en uitstroom van kunstvoorwerpen creëren. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de bestrijding van dierenleed.”

Koeien uit de vrije natuur

“Dat de vleesconsumptie op zijn grondvesten davert, staat buiten kijf", vervolgt Wesley. “Het feit dat mensen meer en meer kiezen voor vegetarische alternatieven is een goede evolutie. Maar vastgeroeste Bourgondiërs zijn nu eenmaal verlekkerd op hun sappig stukje vlees. Wij maken van een vleesmaaltijd een exclusieve beleving: vers, vakkundig bereid én bewust. Zo staat er bij ons zelfs vlees op de kaart van koeien die in de vrije natuur hebben kunnen grazen.”

Toch wordt La Chapelle zeker geen uitsluitende smulpartij voor liefhebbers van grilled beef en roasted chicken. “Vegetariërs en veganisten komen bij ons absoluut ook aan hun trekken. Momenteel gaat het om één vierde van de uitgebreide kaart en dat aanbod zal zeker nog toenemen.”

Oude houten kapel

Naast een ideologisch verhaal gaat er ook een historisch relaas schuil achter het gloednieuwe restaurant. Doorwinterde Genkenaren wisten al dat er op de gronden van de huidige Sint-Martinuskerk omstreeks het jaar 800 een uit hout gesneden kapelletje gevestigd was. “Maar niemand weet hoe dat kapelletje ooit verdween”, vertelt Wesley die door het verhaal betoverd geraakte. “In het holst van de nacht zou het plots in het niets zijn opgegaan. Het volk sprak over een grondverzakking maar slaagde er nooit in de waarheid te achterhalen.”

De mythe ontmaskeren, deed Wesley niet, maar hij breidde wel een vervolg aan het verhaal. “Na meer dan 1.200 jaar is de kapel terug van weggeweest”, lacht hij. “Onze geweldige avant-garde chefs werken met orgastische en kwalitatieve grondstoffen. Alleen staan ze in tegenstelling tot de koks van de jaren 800 garant voor diervriendelijke consumptie.”

Experimentele vibe

Om La Chapelle uit de grond te doen verrijzen, ging Wesley niet over één nacht ijs. “Ik liet me inspireren door de hipste plekken van de wereld: van zaakjes in Amsterdam tot in Ibiza. Ik wil diezelfde experimentele vibe nu in Genk introduceren. Bovendien wist ik schitterende koks en zaalpersoneel te strikken. Ons team is klaar om de Genkenaren een onvergetelijke totaalervaring voor te schotelen. En wat belangrijker is: Genk is klaar voor ons!”