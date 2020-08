Kunstwerk scheurt middendoor: “Vermoedelijk door extreme hitte en wind” Emily Nees

17 augustus 2020

09u23 1 Genk ‘Faith’, een standbeeld van zeven meter, is zwaar beschadigd geraakt. Het monumentale werk van de Zuid-Afrikaanse kunstenaar Anton Smit is zondag middendoor gescheurd. Er is geen vandalisme in het spel. De hitte en de wind liggen vermoedelijk aan de basis.

Vorige zomer reisde ‘Faith’ af van Zuid-Afrika naar Genk. Het was Danny Weckx van galerij De Uitstalling die ervoor zorgde dat het kunstwerk, dat een menselijke figuur voorstelt, voor een jaar in Genk mag pronken aan de ingang van Thor Park in Waterschei. Daarna zou het beeld weer worden teruggebracht naar Zuid-Afrika.

Warmte en wind

Helaas heeft het werk het niet zo lang volgehouden. Zondag merkten alerte passanten op dat het beeld stuk was. De menselijke figuur is vlak boven de benen in twee gescheurd. De romp en het hoofd vielen op de grond. Op foto’s die iets eerder gemaakt zijn, is duidelijk te zien dat de romp overhelde naar achteren. “Het is dan ook vrijwel zeker te wijten aan natuurkrachten dat het beeld beschadigd raakte”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V). “We vermoeden dat de combinatie van extreme hitte en wind de schade heeft veroorzaakt. Bijzonder jammer dat het jaar dat we dit prachtige werk mochten huisvesten zo eindigt. Maar gelukkig vielen er geen gewonden.”

(Lees verder onder de foto)

“Het is inderdaad een zeer spijtige zaak”, vervolgt initiatiefnemer Danny Weckx. “Genkenaren en voorbijgangers hebben van dit werk genoten het afgelopen jaar, getuige daarvan de vele foto’s die je inmiddels online vindt. Ik sta in contact met kunstenaar Anton Smit en met de verzekering om te bekijken hoe we het van hieruit verder aanpakken.” Een ploeg van de technische diensten van het stadsbestuur heeft het beeld inmiddels meegenomen.