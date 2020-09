Kunstwerk Brandhout van Denmark krijgt plekje in bibliotheek ENL

17 september 2020

16u57 0 Genk Marc Robbroeckx, ook wel bekend als kunstenaar ‘Denmark’ heeft de Stad Genk één van zijn werken cadeau gedaan. Dat heeft schepen Anniek Nagels (CD&V) aangekondigd tijdens de gemeenteraad. Al had hij wel één voorwaarde: ‘Brandhout’ moest en zou een tentoongesteld worden in de Genkse bibliotheek.

“We zouden vanavond een schenking aan de gemeenteraad willen voorleggen”, vertelde schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V) dinsdagavond aan de andere raadsleden en het publiek. “Het gaat om een kunstwerk van ‘Denmark’. Vanwege de goede verstandhouding wil hij het werk kosteloos aan onze stad geven, in ruil voor een plekje in de Genkse bibliotheek. We stellen zelf voor om het op het derde verdiep te zetten, naast een reeks tekeningen.”

Het agendapunt kon rekenen op een unanieme goedkeuring, en sinds vandaag is ‘Brandhout’ te bewonderen in de bib. Net zoals de andere creaties van Marc Robbroeckx bestaat ‘Brandhout’ voornamelijk uit oude kranten en tijdschriften. Perfect voor in een bib dus.