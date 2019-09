Kunstenares Marthe Bamps viert 90ste verjaardag met tentoonstelling: “Als kind al zat ik altijd te tekenen” Lien Vande Kerkhof

27 september 2019

13u39 1 Genk Marthe Bamps, de kunstschilder uit As met een kloppend hart voor landschappen, viert haar 90ste verjaardag met een tentoonstelling. Als jonge vrouw ging ze in de leer bij vermaard kunstenaar Arman Maclot, een Antwerpenaar die verliefd werd op de praal van ’t bronsgroen Eikenhout. “Ik moet zowat zijn laatste leerling zijn geweest”, herinnert Marthe zich. “Bovendien waren schilders in die tijd haast uitsluitend mannen.”

Aanvankelijk volgde Marthe naast haar opleiding tot kleuterleidster ook avondonderwijs aan de Hasseltse kunstacademie. “Of dat destijds vanzelfsprekend was? Wel, dat illustreer ik maar al te graag met een anekdote”, grinnikt de kunstenares mystiek. “Toen ik zestig jaar geleden in een rustig hoekje op de Melberg geconcentreerd achter mijn schildersezel zat, werd ik aangesproken door een man die me op dubieuze toon vroeg: ‘mevrouw, u kan dan wel schilderen, maar kan u ook soep koken?’”

Dol op aquarellen

Hoewel ze de liefde voor schilderkunst in feite niet van haar ouders erfde, werd het schilderen Bamps wel degelijk met de paplepel ingegeven. Want terwijl haar vriendinnetjes een lappen pop mee op sleeptouw namen, liep kleine Marthe altijd rond met een stel potloden in de hand. “In mijn vrije tijd was ik thuis altijd aan het tekenen”, vertelt Bamps. “Al snel sloeg ik aan het experimenteren met inkt, ecoline, olieverf en penselen. Maar ik hield vooral van aquarellen. Het geheim zit hem in niet zuinig te zijn met water. Verder ga ik graag uitbundig te werk met felle kleuren.”

Een eigen stem

Ter gelegenheid van haar 90ste verjaardag exposeert de kunstschilder op zaterdag 28 en zondag 29 september in samenwerking met het gemeentebestuur van As en het Emilie Van Dorenmuseum voor het tweede weekend op rij in de Sint-Aledgondiskerk van As. Naast Limburgse taferelen legde ze doorheen de jaren ook veel buitenlandse landschappen vast op doek. In de jaren ’80 ontdekte ze de schoonheid van Zuid-Frankrijk, die vanaf dan een onuitputtelijke inspiratiebron werd. Volgens Kristof Reulens, curator van het Emile Van Dorenmusuem, valt al bij de eerste werken die Bamps als leerling van Maclot schilderde op te merken dat ze talent had en vooral een eigen stem. “Beide kunstenaars deelden een passie voor landschap en schilderen in openlucht, maar al snel zou duidelijk worden hoe Marthe als kunstenares haar eigen authentieke zelf werd”, besluit Reulens.