Kunstenaar voert ‘Oeverloze Gesprekken’ langs de Stiemer Emily Nees

23 september 2020

11u33 1 Genk Het voorbije jaar ruilde illustratrice en kunstenaar Charlotte Peys haar vertrouwde studio in het Emile Van Dorenmuseum in voor een plek aan de Stiemervallei. Op het eind van deze Stiemermaand loopt haar traject af en toont ze haar eindproduct. Dat doet ze geheel volgens haar eigen stijl, met een-op-eenontmoetingen aan een tafel langs de Stiemer.

“Zoals bekend wil Genk de Stiemervallei opwaarderen tot een blauw-groene levensader doorheen de stad”, zegt schepen van Duurzaamheid Toon Vandeurzen (CD&V). “Het moet ten goede komen aan de waterkwaliteit, de leefbaarheid van de stad, maar ook aan het toerisme, een meer duurzame mobiliteit, enzovoort. Tegelijk ambieert het Stiemerprogramma de vallei tot leven te brengen door het stimuleren van initiatieven, activiteiten en samenwerkingen die een maatschappelijke meerwaarde creëren voor zowel de stad als de vallei zelf. In die context organiseren we tijdens de maand september ook een artistieke activiteit met dit boeiend kunstenproject.”

Woord en beeld

“Als huis van landschap en kunst nodigt het Emile Van Dorenmuseum op regelmatige basis hedendaagse kunstenaars uit om in dialoog te gaan met het museum”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels (CD&V). “De afgelopen maanden gebruikte Charlotte Peys de Stiemervallei als haar foerageergebied. Ze verbleef regelmatig een week in het museum. Van daaruit ging ze op artistieke sprokkeltocht langs de Stiemer. Haar ervaringen vertaalde ze naar kleine, poëtische ingrepen in woord en beeld.”

Nu Charlotte het einde van haar traject in Genk nadert, stelt ze zich een week lang open voor ‘Oeverloze Gesprekken’ over de Stiemer. Van 23 september tot en met 27 september loopt ze met een tot de verbeelding sprekende constructie op haar rug langs de Stiemer, op zoek naar ontmoetingen. Op haar vijfdaagse tocht, van de bron tot aan de Slagmolen – met als eindpunt het Thor Park – heeft Peys iedere dag een stopplaats. Op basis van geïllustreerde kaarten en een gesprek word je uitgedaagd om anders te kijken naar de beekvallei. Je kan ook een afspraak met haar maken, zodat je mee kan bouwen aan dit uniek kunstenproject. Meer informatie vind je op de website www.emilevandorenmuseum.be.