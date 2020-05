Kunstenaar Koen Vanmechelen bouwt vrachtwagen om tot museum: “De camion wordt zelf een kunstwerk als symbool van verbinding” ENL

06 mei 2020

10u28

Bron: The Cosmopolitan Chicken bvba / Koen Vanmechelen 0 Genk De deuren van LABIOMISTA blijven voorlopig op slot, maar een nieuwe expo van Koen Vanmechelen gaat wel open. De kunstenaar laat zich niet beletten door de quarantaine en komt met ‘The Battery Channel’ op de proppen. Dat is een audiovisueel platform dat de verbinding wil blijven aangaan met de wereld. Tegelijkertijd heeft hij zijn vrachtwagen omgevormd tot een wisselende kunstinstallatie op de parking van LABIOMISTA.

De Covid-19 maatregelen betekenen ook voor LABIOMISTA dat de poorten voorlopig dicht blijven. Het park van 24 hectare ontvangt momenteel geen bezoekers. Aangezien Vanmechelen kunst terug bij de mensen wil brengen, heeft hij een corona-proof initiatief bedacht.

Gesloten geesten

“Ik wil vooral vermijden dat LABIOMISTA een corona-eiland wordt”, zegt Vanmechelen. “Gesloten deuren zijn gesloten geesten. Daarom vind ik het belangrijk om bruggen te blijven maken naar de gemeenschap van Zwartberg, van Genk en van ver daarbuiten.”

“Samen met mijn team werken we aan verschillende initiatieven om ook in deze aartsmoeilijke tijden via kunst een boodschap van hoop en verbinding te brengen en tegelijk ook mezelf te bevruchten met wat er vanbuiten komt, maar voorlopig op de muren van de lockdown botst.”

Daar waar het voertuig normaal de tentoonstellingen van Vanmechelen transporteert, staat het sinds dinsdag te blinken op de parking van LABIOMISTA. “Mobiel verandert in immobiel. De camion wordt zelf een kunstwerk als symbool van verbinding. Hij wordt gestationeerd op de parking, zodat voorbijgangers er elke week een nieuw werk kunnen bekijken.”

(Lees verder onder de foto)

SOS

Zijn eerste installatie krijgt de naam ‘S.O.S.’ en bestaat uit werken die eerder ook in het Victoria and Albert Museum in Londen te zien waren. Het gaat om Planetary Community Chickens en het hiermee verbonden ‘Book of Genome’ dat draait rond het DNA van de gekruiste rassen.

De chromosoonparen van de kip werden ook vertaald in een morse code. “De ingrediënten voor een post-Covid-19 ommekeer. Vanuit The Battery delen we onze positie en boodschap met de wereld. Uit de luidsprekers klinkt het geluid van diversiteit. Een SOS voor de wereld.”

“We merken in de hele stad dat de coronamaatregelen zorgen voor een golf aan solidariteit en creativiteit”, weet Burgemeester Wim Dries (CD&V). Het is hoopgevend dat deze bijzonder moeilijke tijd ook opportuniteiten creëert en mensen verbindt. De truck op de parking kan wel enkel door wandelende en fietsende passanten uit de buurt worden bezichtigd.”

(Lees verder onder de foto)

Digitaal platform

Wie niet in de buurt woont, kan vanuit zijn of haar kot geniet. De truck is een onderdeel van een digitaal platform dat dezelfde naam deelt. Op het digitaal platform vind je video’s, foto’s, audiofragmenten, maar ook een gelijknamige podcast terug.

Ondertussen bereidt het team van LABIOMISTA zich achter de schermen ook voor om terug te kunnen openen. Wanneer dit precies zal zijn, is momenteel nog niet duidelijk. Alleszins biedt de ruime parkomgeving voldoende mogelijkheden om volgens de regels van social distancing een bezoek mogelijk te maken.

In de tussentijd moet The Battery Channel-truck toevallige voorbijgangers bezighouden. Die zal elke weekdag te bezichtigen zijn van 11.00 tot 16.00 uur op de parking van LABIOMISTA. Uiteraard is het de bedoeling dat ook daar de coronamaatregelen in acht worden genomen.