KROK sluit zes dagen de deuren: “Wegens lege stad, annuleringen en hitte” ENL

05 augustus 2020

15u58 1 Genk Het bekende Genkse eethuis KROK gaat zes dagen dicht. Dat maakt het team bekend via een Facebookbericht. Het gaat om een niet op voorhand geplande sluiting. “Wegens het grote aantal annuleringen, de leegte in de stad overdag en de extreme hitte hebben we deze beslissing genomen”, klinkt.

Het is een pijnlijke boodschap die KROK, uitgebaat door Kaatje Goyens van Horeca Groot Genk, meedeelt op sociale media. “Wegens een groot aantal annuleringen, de extreme hitte en jammer genoeg een lege stad overdag, hebben wij besloten om onze deuren even te sluiten”, staat er te lezen.

“We vinden dit heel jammer, maar we hebben de beslissing genomen zodat we hopelijk snel weer door deze Corona-crisis geraken. We zijn nog open op donderdag 6 augustus en op woensdag 12 augustus doen we weer open.”

Mondmaskerverplichting

Dat het team van KROK de nodige voorzorgsmaatregelen neemt om alles veilig te laten verlopen, is geen geheim. Zo riep zaakvoerder Kaatje Goyens een mondmaskerverplichting in het leven nog voordat de Nationale Veiligheidsraad de maatregel trof. “Wij hebben zo hard gewerkt voor een veilige heropstart en hopen met heel ons hart dat er geen nieuwe sluiting komt”, zei ze toen.