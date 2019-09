Kritisch leren denken in de Democratiefabriek Lien Vande Kerkhof

24 september 2019

08u09 0 Genk Nog tot en met 14 oktober kunnen jongeren vanaf 14 jaar hun licht opsteken in de Democratiefabriek. In deze reizende tentoonstelling, opgevat als een fabriek met 11 machines, word je uitgedaagd om na te denken over actuele thema’s.

11 MACHINES

De Democratiefabriek is een doe-tentoonstelling ontwikkeld door het Brusselse BELvue museum die je in de bibliotheek van Genk gratis kunt bezoeken. Het opzet is om bezoekers per twee of in groepjes de tentoonstelling te laten doorlopen. De 11 ‘machines’ van deze bijzondere fabriek nodigen de deelnemers uit om opdrachten en proefjes te doen rond een aantal actuele thema’s zoals democratie, vooroordelen, identiteit en diversiteit, radicalisering,... Jongeren worden tijdens de expositie uitgedaagd om kritisch na te denken over maatschappelijke ontwikkelingen. De tentoonstelling doorlopen levert tenslotte een certificaat op.