Krijtboodschappen fleuren straatbeeld op: “Bedoeling is om positivisme te verspreiden” ENL

13 augustus 2020

15u12 0 Genk Van ‘samen sterk’ tot ‘geluk zit van binnen’: in Genk en As verschenen al verschillende krijtboodschappen in het straatbeeld. Vincent Furmanski maakte meteen bekend dat hij ze zelf had geschreven. “Ik hoop dat anderen hetzelfde doen”, klinkt het.

“Wie liet de boodschap ‘alles komt goed’ achter op onze inrit?”, vroeg een vrouw zich af op de Facebookpagina ‘Ge zijt van As als ge…’. “Het heeft voor ons namelijk een speciale betekenis.” Het is Vincent Furmanski die achter de goede daad zit. Dat kondigde de man zelf aan in de groep.

“Jullie hebben misschien al een paar geschreven berichten in krijt gezien in het centrum van As. Dat was ik dus”, vertelt Vincent. Mijn bedoeling is om positivisme achter te laten en dat andere hetzelfde doen! Let’s spread the love.” Ook zijn kameraad Pat Truyen sprong op de kar. Zo staat te lezen op de website van VRT NWS. De twee gingen nog aan de slag in de aanpalende stad Genk. “Van de Molenvijver tot het politiebureau.”

De twee vrienden hopen nog meer mensen aan te zetten om hetzelfde te doen. Wie graag krijtboodschappen verspreidt in zijn of haar gemeente, kan zich aansluiten bij de groep ‘Voices in Chalk’ en er foto’s in posten.